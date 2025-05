Montserrat Farràs, profesora de instituto: «Llull y Miró deslumbrarían hoy al mundo desde Mallorca»

Montserrat Farràs de Castellarnau (La Seu d’Urgell, 1948) es licenciada en Historia del Arte y profesora jubilada del Instituto Ramon Llull. En Microcosmos mironià vs. microcosmos lul·Lià ha obrado el prodigio de una conversación por encima de los siglos entre los dos creadores más importantes de Mallorca.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Llull o Miró?»

Si en Mallorca hubiera hoy un Llull y un Miró, congeniarían y deslumbrarían al mundo, uno con las palabras y otro con los pinceles. Se complementan.

Pero usted plantea el versus, una confrontación entre Llull y Miró.

¿Quién gana? Pues no lo sé, ambos son vanguardistas. Llull es un magister a veces ignorado o menospreciado, y Miró, tres cuartos de lo mismo. Foix calificaba a quienes censuraban la obra mironiana de «fellons criticastres» o de «falsos Pirineus».

Esta manía de ustedes los catalanes por olvidar que Llull era mallorquín.

Él mismo se autodefine Raimundus Lul Catalanus, así firma una carta al duque de Venecia. No hay apropiación, porque Llull escribe en catalán, aprende árabe de su esclavo y probablemente algún fraile le ayudó a componer sus textos en latín.

Miró nunca será santo, Llull tampoco.

Tal vez con el Papa nuevo. Durante el cónclave tuve presente un cuadro de Miró donde figura el número 133, además de hormigas y piedras, todo a base de manchas. Y era irónico que la cifra coincidiera con los cardenales que eligieron a León XIV.

Tal vez Llull paga sus locuras juveniles.

Qué santo no tuvo una juventud licenciosa. Le hizo mucho daño el inquisidor Nicolás Aymerich, fue una situación turbia.

Miró fue más detallista que realista, y luego dejó de serlo.

Miró va quemando etapas, no es lineal. Cuando pasa de la figuración a la abstracción, habla de «asesinar la pintura», de un cambio de fase. Claro que durante su trayectoria asesinó a la pintura un par de veces.

«Me interesa la caligrafía de un árbol», dice Miró en su libro.

En sus obras primerizas de 1918, año de la gripe española, se concentra en una hoja o una brizna de hierba, se opone a los artistas que solo son atraídos por la grandeza de las montañas. Esta espiritualidad lo acerca al Llull de las Meravelles.

Y esta perfección desmiente el «mi hijo de cinco años podría pintar ese cuadro».

Olvidan el trazo, la educación de la mano, el poder que transmite la línea, llevándola a la meditación luliana. Tenía delante de mí una reproducción de la raya que define el tríptico de La esperanza del condenado a muerte, que Miró pinta en honor a Salvador Puig Antich. Tuve que cerrar la carpeta y dejar de mirar, se me hacía insoportable.

Si Miró coge una piedra del suelo, no es una piedra, es un miró.

Es una frase de su amigo Joan Prats, «si yo cojo una piedra, es una piedra. Si Miró...». El artista se quedaba absorto con lo primitivo y auténtico, sin necesidad de manipularlo. Asimilaba y plasmaba un hueso de pollo o un juguete de sus nietos.

¿Cómo es eso de que las escaleras en la portada de su libro homenajean a Puigdemont?

Jajaja. Miró estaba muy arraigado en su tierra, era demócrata, antifascista y catalanista. El artista representa a Cataluña como una escalera que vamos subiendo, el amarillo es el color nacional y Puigdemont ha ayudado a subir algunos escalones. Como diría Llull, el president de la Generalitat levantó la locura de la gente. Y le ha salido mal.

Sus Microcosmos también parecen concluir que todo creador ha de estar foll.

En todos los mortales encontramos una componente de locura, pero me duele que solo se conozca a Llull como una personalidad casposa, con obra que debe guardarse en un cajón. Es un loco contagioso en Blanquerna o en Meravelles, que no he leído íntegro.

París maltrató a Llull y a Miró, no entendió su locura.

París fue injusta con ellos. Miró acaba tan impresionado por la ciudad que confiesa que «no pude dar allí ni una sola pincelada». Tampoco a Llull lo entendían, porque iba por delante de los demás. En ambos casos, si una persona levanta la cabeza por encima de los demás, se la cortan.

Llull estaba dispuesto a agacharse para llegar a más gente.

Sostenía que hay «mentes débiles», lo cual le obligaba «a bajar el nivel de mis enseñanzas». Ojalá los maestros actuales descendieran a la altura de las criaturas a quienes les cuesta aprender algo. Así conseguirían elevarlas un peldaño, de nuevo la imagen de la escalera.

Temía que usted haría trampas al emparentar a Llull y Miró, pero ha logrado una conjunción armoniosa, enhorabuena.

Mirando al azar una imagen del Llull ermitaño dije Ai, caram y establecí la conexión con el Miró de 1918. No fue una reflexión fría, sino una evocación de la musicalidad mutua.

¿Qué dirían Llull y Miró de esta Mallorca?

Lo derribarían todo y harían un locus amoenus, una ciudad a la medida del ser humano. Ambos eran muy respetuosos, Miró se preocupa por el suelo del taller que le diseña Sert «porque quiero tocar con los pies en la tierra».