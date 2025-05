El grupo Cabot: «Es un disco alegre, que busca una salida a los problemas mentales»

Muchos se sienten como el inicio de Llaüt, del grupo Cabot: «Duc uns mesos que no sé cap a on he d’anar. Des de que surt el sol, negativitat. No sé com he arribat». Pero tanto esta canción como el resto del nuevo disco de la banda mallorquina no son en absoluto tristes, sino «con un trasfondo alegre porque buscan soluciones», avanza Josep Cabot.

«Es una apertura, una salida a los problemas mentales que trata», añade su hermano, Miquel. Por ello y por su sonoridad, donde dan un paso más en el rock «auténtico, original y fiel a las ideas propias», Ses mogudes que duc dins es cap es bailable, como hará el público en el concierto de presentación, que se celebrará el 8 de junio.

Mientras tanto, el tercer álbum del sexteto de Marratxí está en CD y a través de las plataformas de streaming gracias en gran parte a un mecenas que escuchó Llaüt en acústico en un vídeo que Josep colgó en redes y decidió sufragarlo.

«Estas cosas no pasan», afirma aún sorprendido el compositor, vocalista y guitarrista sobre «una canción muy personal, íntima». Lamenta que en Mallorca no hay concienciación del mecenazgo y «la única familia que hizo algo por la cultura fueron los Ferragut, que vendieron las fábricas que tenían en Inca y crearon el Auditorium de Palma, aunque ni los Escarrer ni los Fluxà, etc. han dado un duro por la creación cultural».

Los hombres también lloran

En honor a su filántropo, publican Llaüt en las dos versiones. También está por partida doble Com?, ya que se puede escuchar con dos métricas diferentes. En ella dejan claro que los hombres también lloran, en la línea del hilo conductor del disco, la salud mental.

«Desde pequeños siempre nos habían dicho que solo lloran las niñas, que los hombres no lloran, y queríamos contar que también lo hacemos y que no hay ningún problema en decirlo. De hecho, es un buen ejercicio para gestionar las emociones porque si nos las quedamos dentro, un día explotamos y es peor».

Cada canción de Ses mogudes que duc dins es cap «es una fase» del proceso de «cómo se puede sentir una persona en momentos delicados». Al igual que el grupo, se habla cada vez más de la salud mental, «un tema tabú que poco a poco ha dejado de serlo», aplaude Josep Cabot.

Josep y Miquel Cabot, de rojo, y Pablo Alegría presentaron su nuevo disco en Espai Xocolat / Guillem Bosch

Para el letrista ha sido terapéutica la composición, pese a que el objetivo no era este, sino simplemente «escribir canciones de ideas que surgieron en aquella etapa a raíz de una serie de cosas que pasaron a nivel vital».

Que los artistas y las personas conocidas cuenten que tienen o han tenido problemas psicológicos es bueno, considera, ya que «hablar de ello abiertamente, sin miedo a que te etiqueten, es un progreso social. Ahora no se escuchan frases como que ir al psicólogo es para locos, que es lo que se decía antes».

Para los reticentes, insiste en la «necesidad de pedir ayuda», como hizo él, antes de que el problema se agrave. «Mucha gente al escuchar el disco ha dado por hecho que me encuentro muy mal y queremos recalcar que no hace falta sufrir depresión para ir a terapia, sino que conflictos que podemos tener en el trabajo o en cualquier ámbito personal pueden ser resueltos con un profesional externo que te dé otra perspectiva y te ayude a hallar un camino», anima Josep Cabot.

«Estamos aquí los tres sentados porque hemos ido al psicólogo», bromeó en la presentación del disco en Espai Xocolat junto a su hermano Miquel, intérprete del bajo, y Pablo Alegría, que pone voz y la guitarra eléctrica.

El resto de la banda lo forman Toni Pastor (voz y eléctrica), Sara Mingolla (teclado y sintetizador) y Bernat Company (voz y batería). Con el productor, Jaume Gelabert, han introducido «unos sonidos más actuales», pero Miquel Cabot matiza:

«Salimos un poco de la zona de confort, ya que la música contemporánea te estira para ir hacia allá, aunque tenemos claro que no queremos perder la esencia más folk ni la importancia que le damos a los arreglos de guitarra y las segundas voces, que es lo que nos ha identificado siempre. Nos gusta el rock -remarca-, no usar el autotune ni sonar artificiales».

Tanto el directo como la grabación de Ses mogudes que duc dins es cap (Produccions Blau) sonarán fieles a lo que son, el grupo Cabot.