De barbers i altres històries

Cita obligada aquest dissabte, amb un dels títols operístics més populars, ens referim a El barber de Sevilla de Rossini, que avui horabaixa (19h) ens proposen el Teatre d’Inca i el seu grup estable, l’Orquestra de Cambra de Mallorca. Bernat Quetglas dirigirà musicalment la funció i Miquel Àngel Raió signarà la part escènica. Pel que fa als cantants: Begoña Gómez com a Rosina, Pablo López com a Bartolo, Jorge Tello en el rol de Fígaro, Bryan López cantant el Comte d’Almaviva, David Cervera, Don Basilio, Laura de la Fuente en el paper de Berta i Biel Mas com a Fiorello. Hem d’aplaudir aquestes iniciatives que porten la música escènica més enllà de la capital, a través d’iniciatives arriscades. D’entrada, i vistos els artistes i els resultats d’altres temporades, aquest Barbiere promet.

Però no és aquesta l’única proposta musical pel cap de setmana. Una hora més tard, l’Auditori de Santa Margalida proposa un recital líric amb Catina Bibiloni, José Manuel Sánchez i Alejandro Calafat al piano.

A Sant Felip Neri, avui, una audició musical sobre la Cantata número 70 de Bach, a les 19 hores i dins el cicle que relaciona Bach amb l’Any litúrgic. I demà, en el mateix espai, Valsos amorosos de Brahms amb les veus d’Irene Mas, Mar Campo, Antoni Lliteres i Joan Miquel Muñoz; al piano Neus Estarellas i Francesc Blanco.

Demà a la capella de les Escolàpies de Sóller, la flautista Úrsula Pomar i la pianista Suzanne Bradbury interpretaran obres de Bach, Schubert i Bizet. La cita és a les 18 hores.

Una mica abans (17h) i la Sala Mozart de l’Auditòrium de Palma, el musical La princesa de Motonui, amb Max Teatre Musical.

Ja de cara dilluns i en el Conservatori de Palma (20h), un concert benèfic per a recollir fons que es destinaran a una escoleta a Kenya. Zuzanna Sosnowska al violoncel i Magí Garcias al piano interpretaran un repertori anomenat Im Volkston que explora les influències de la música d’arrel en obres de Robert Schumann, Manuel de Falla i Fazil Say.