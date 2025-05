Marc Ros, de Sidonie: “Funcionamos como una pareja aunque somos un trío”

Esta misma semana el Mallorca Live ha anunciado sus horarios. Sidonie actuará a las 21.30 horas, al mismo tiempo que Nathy Peluso, y entre Al Safir y Dorian. ¿Cómodos en ese lugar de la parrilla?

Actuar al mismo tiempo que Nathy Peluso es un papelón, porque es un reclamo muy fuerte. Pero bueno, un festival es como un supermercado, y no lo digo como algo malo, al contrario, uno se encuentra con grupos de todo tipo, y eso siempre resulta divertido.

¿Qué tienen preparado para el festival?

Estrenaremos algunas canciones en catalán, de nuestro nuevo disco, Catalan Graffiti, y eso nos hace mucha ilusión. Al ser un festival habrá que equilibrar un poco el repertorio con canciones antiguas, para que haya un poco de todo. Nosotros nunca nos cansaremos cantando un tema como Fascinado (2005), porque siempre suena diferente, pero sí que de vez en cuando nos gusta probar cosas nuevas.

¿Disfrutarán del resto de actuaciones o harán las maletas al día siguiente rumbo a otro escenario?

La noche anterior habremos estado con una actuación muy especial, un acústico en el Castell de Bellver, un lugar espectacular en el que nunca he estado. Nuestra estancia en Mallorca siempre es más breve de lo que deseamos. Ya me gustaría tener casa en la isla pero desgraciadamente no soy rico. El mismo día que tocaremos en el festival aprovecharemos para ver otras cosas, seguro. No importa si has visto 20 veces a Dorian, siempre es chulo verles de nuevo, al igual que Antònia Font o Varry Brava.

Sidonie, en una de sus actuaciones en Mallorca / DM

Dorian y Antònia Font, dos grupos que como Sidonie no dejan de revitalizarse con nuevos desafíos.

Sí, son dos grupos que llevan décadas en esto. Si quieres que te diga la verdad, yo me siento muy orgulloso, en estos tiempos en que las cosas duran muy poco, de pertenecer a un grupo con una larga carrera. Estamos aquí porque ni nos aburrimos ni tenemos ganas de dejar de jugar.

Iggy Pop es uno de los grandes reclamos de esta edición. ¿Les fascina el legado de la Iguana?

Iggy Pop no se quedó en una mera figura del punk, tampoco en los tres acordes de Chuck Berry, sino que siguió evolucionando. La estancia berlinesa con Bowie y sus discos [caso de Lust for Life] me parecen estupendos, fantásticos. Iggy es un tipo que investiga en cada disco, se arriesga, incluso arriesga su propia vida en el escenario. No me extraña que Bowie se sintiera completamente deslumbrado y enamorado por esta bestia del directo, donde lo da absolutamente todo, también su cuerpo.

¿Cómo nació un grupo como Sidonie?

Gracias a un anuncio en una tienda de instrumentos musicales, en la era pre-internet, cuando no nos podíamos comunicar de otra manera. Lo hicimos con un cartel escrito a mano: se busca batería, con influencias de… Iggy Pop no estaba pero sí Bowie, Syd Barret y toda la psicodelia de los 60, por supuesto los Beatles, Kinks, la Velvet Underground… Solo me llamó una persona, porque era muy difícil que a alguien le gustara todo esto, y apareció Axel. Así nació el grupo.

¿Qué os mantiene sobre los escenarios?

Las ganas de seguir haciendo canciones chulas, perseguir el estribillo perfecto, y un secreto: nos llevamos bien y lo pasamos bien a pesar de que estar de gira suele ser bastante coñazo, salvo cuando estás en escena, o en una comida, o en una visita cultural. El estar juntos y llevarnos bien nos resulta fácil, funcionamos como una pareja, pero en lugar de un dúo somos un trío. Ahora estamos con el disco en catalán, que es otro salto mortal en nuestra carrera. Teníamos ganas de hacerlo y no convertir nuestro trabajo en algo rutinario. Yo soy fan de Sidonie, y eso creo que hay que decirlo de vez en cuando. Hay músicos que no parecen ser fan de sus propios proyectos, y se les nota desganados. Ese no es el caso de Sidonie. Nuestra aventura del disco en catalán está respaldada por una discográfica madrileña, Sonido Muchacho, la misma que lleva a Depresión Sonora, Cariño, Carolina Durante…

¿Se sienten ya un poco dinosaurios?

Dinosaurios totales, y mí me encanta esa figura. Tuvimos la suerte de telonear a los Stones en el Metropolitano, y estuvo genial. Que a sus 80 años sigan haciendo esos conciertos… Yo quiero ser un dinosaurio como ellos.

En ese concierto usted no solo se llevó aplausos, también una fuerte bronca.

Sí, una bronca monumental, no por parte de los Stones, algo que me hubiera hundido en la miseria, sino por parte de los técnicos, al usar la pasarela que solo debía pisar Mick Jagger.

La buena música no tiene idiomas, en cualquier caso, ¿por qué cuesta tanto tener presencia en otros territorios cantando en catalán?

Creo que es responsabilidad de cada uno eso de conocer otras músicas cantadas en otros idiomas: en árabe, japonés, portugués... Los 40 no lo harán por ti, ni siquiera Radio 3, y mucho menos el algoritmo. A lo mejor hay un disco en japonés que es el disco de tu vida y te está esperando sin tú saberlo.

¿Cómo han recibido sus fans una canción como ‘Et puc odiar molt més’?

Muy bien, salvo algún caso aislado, de alguien que sin saber por qué nos critica por cantar en catalán. La canción está inspirada en las relaciones tóxicas de algunas parejas de escritores que admiro mucho.

Hablando de odio, ¿qué detestan los Sidonie?

La falta de educación, de respeto y lo difícil que es convivir con la gente hoy en día.