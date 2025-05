Los mallorquines Bilo publican su segundo disco, 'A Place in the Sun'

Hoy sale a la venta A Place in the Sun (Bubota Música, 2025), el esperado disco de Bilo, grupo formado en Mallorca en 2015. Este segundo trabajo, que sucede en el tiempo a su álbum de estreno, Just a Game (2020), marca una evolución en su sonido, destacando la incorporación de instrumentos de viento y la colaboración de músicos de primera categoría.

“Este trabajo se distingue por un tono más brillante y alegre, ofreciendo un respiro de la psicodelia y los ritmos pausados de sus entregas anteriores. El resultado es un álbum con una línea sonora luminosa y un sonido fresco que mantiene la esencia distintiva de Bilo”, señalan desde Bubota Discos.

El grupo musical Bilo / .

El disco incluye singles como Call me if you come, que combina un toque de psicodelia con un estribillo que se queda pegado desde la primera escucha; Margeritte, “un himno sin necesidad de epicidad, irresistible tanto para los amantes de clásicos como Supertramp como de proyectos actuales como Vulfpeck o The Lemon Twigs”; y A House for Three, tema que “explora la incertidumbre y el desasosiego en torno a las relaciones y el futuro, con letras introspectivas que plantean preguntas sobre el amor, la soledad y las expectativas no cumplidas”, según Bubota.