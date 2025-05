El Mallorca Live ya tiene su festival alternativo

Al Mallorca Live le ha salido un sarpullido, en forma de festival alternativo. Se trata de una muestra rockera que organiza el Zeppelin Music Live Bar de Magaluf y que se celebrará el 14 de junio, el día en que se supone que Iggy Pop ponga patas arriba el antiguo Aquapark. En total serán once las bandas en liza, desde las 13 a las 24 horas, todas ellas emergentes, con temas propios, pocas veriones y muchas ganas de entrar en acción.

El grupo encargado de abrir fuego en el Zeppelin será Makore, banda que apuesta por una atmósfera oscura que entrelaza el espíritu del rock alternativo con los riffs pesados y energéticos del metal. Está formado por Pimpollo (batería), Mia (voz y bajo), Álex y José (guitarras), jóvenes que buscan manifestar su ambición en la música apostando por canciones propias en inglés que beben de las distintas influencias de los integrantes, que van desde el thrash metal hasta el grunge.

Tras Makore se subirán al escenario Cohete Palmera, con el histórico Alberto Laosa a la guitarra (formó parte de Daniel y la Quartet de Baño Band y se codeó con Toni Reynés, Carmen Jaime y Toño Márquez. El grupo se formó hace un año para darle forma a un proyecto personal de Santy Isasi, el bajista y cantante del grupo que, además, es el compositor. Él contaba con un gran número de temas compuestos en casa a los que decidieron dar forma.

Cartel diseñado por el grupo Cohete Palmera en el que se anuncia su actuación en este festival alternativo / .

El festival alternativo también incluye a Erica Blair, banda con una atmósfera psicodélica y letras reivindicativas; la compositora, pianista y cantautora Susana Aguiló, cómodo en estilos diferentes como el pop, jazz, flamenco o new age; Navajo Know, trío que cabalga entre el rock, el post punk y el blues, mezclados con actitud, ruido y la mala leche justa; Merkasur, banda de rock fusión con diferentes ritmos como el rock, blues, funk y reggae; y Los Atunos Rojos, conocidos por su canción de denuncia Welcome to Tramuntana.

Completan el cartel los grupos Truc, Sergio Marín, Little Kiss y la ganadora del Talent de Calvià 2025, Paula Presente, que será la encargada de cerrar este anti Mallorca Live.