Kate Ryan en la apertura con Children of the ‘80s, el 27º Aniversario de Garito y las bandas de Summer of Rock, nuevas confirmaciones de la tercera edición de Es Jardí

Es Jardí ha anunciado las novedades del cartel de su tercera edición. Kate Ryan como artista invitada de la gran apertura del festival el 10 de julio con el evento Children of the ‘80s, que también firmará el cierre de Es Jardí (30 de agosto), el 27º Aniversario de Garito (2 agosto) y las bandas que protagonizarán Summer of Rock Legends (19 julio) y Summer of Divas (15 agosto) se han incorporado hoy a la programación de este año.

El Mediterranean Boutique Festival volverá a ofrecer música, cultura, gastronomía y actividades para todos los públicos entre los meses de julio y agosto en un espacio único dentro del Recinto Mallorca Live de Calvià, tras reafirmarse como referente cultural en su segunda entrega en 2024 con 70.000 asistentes.

Estas novedades se suman a un cartel que ya contaba con los ‘Special Show’ de Marc Anthony (16 julio) y Alejandro Fernández (10 agosto); los conciertos de Pastora Soler (11 julio) Dani Fernández (12 julio), Bomba Estéreo (26 julio), Trueno (31 julio), G-5 (8 agosto), Mikel Izal (14 agosto) Guitarricadelafuente (21 agosto) Duncan Dhu (22 agosto), Beret (23 agosto); la fiesta Bresh (17 julio) y el regreso de una de las fiestas más exitosas de las pasadas ediciones, Children of the ‘80s, que volverá a ser la encargada de abrir el festival, el jueves 10 de julio.

Para que el público pueda disfrutar de Es Jardí a su gusto, las entradas de grada, VIP y Premium están disponibles en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.

Kate Ryan, protagonista del opening con Children of the ‘80s

Es oficialmente una de las citas más queridas de Es Jardí. Tras hacer bailar y disfrutar al máximo de la nostalgia al público mallorquín en las ediciones anteriores (con las actuaciones de OBK y Double You en 2023 y de Nacha Pop y New Limit en 2024), el famoso y divertido evento temático Children of the ‘80s abrirá el festival el 10 de julio y hoy se anunciado la invitada especial, un nombre indispensable del dance-pop, Kate Ryan. ‘Désenchantée’ es uno de los himnos de las pistas de baile europeas por excelencia y uno de los éxitos de la artista belga, cuyas canciones teletransportarán a los asistentes a esa época que compartieron.

Además, Children of the ‘80s firmará de nuevo el cierre de Es Jardí el 30 de agosto con un invitado especial que se anunciará próximamente.

Garito, el aniversario más esperado del año

Garito celebrará 27 años de historia con una fiesta inolvidable el 2 de agosto en Es Jardí, bajo un lema tan sugerente como evocador: "his Garito’s Voice". El mítico club de Palma de Mallorca, referencia indiscutible en la escena musical de la isla desde finales de los 90, vuelve a reunir su espíritu más auténtico en una noche única que promete ritmo, emoción y mucho baile.

Después de tantos años, Garito sigue muy vigente en la memoria colectiva del panorama musical isleño. Su aniversario se ha convertido en una cita obligatoria del verano mallorquín, un homenaje a la cultura de club que marcó una época y sigue inspirando. Hoy, ese legado revive con fuerza gracias a Panela Productions y a Garito Glup Yeah, que unen varias generaciones con ganas de vivir, por una noche, la magia de uno de los espacios más emblemáticos de la noche mallorquina.

Homenaje a divas y leyendas del rock

Uno de los eventos más populares de 2024, Summer of Rock, una noche de homenaje a clásicos de la historia del género, tendrá en esta edición dos fechas con dos temáticas diferentes.

El 19 de julio sonarán los temas imprescindibles de Bon Jovi, Pink Floyd y U2 en Summer of Rock Legends de la mano de las bandas Keep the Faith, The Other Side y Please U2. El 15 de agosto será una noche dedicada a grandes damas de la música en Summer of Divas, reviviendo las enormes canciones de Tina Turner con Replicant Tina, de Amy Winehouse con Dina Arriaza & Eternal Amy Band y de las grandes divas del soul a cargo de The Clams.

Entradas de grada, VIP y Premium

Es Jardí se puede vivir de muchas maneras gracias a los diferentes tipos de localidades. La grada ofrece comodidad con un asiento reservado y una perfecta visibilidad frontal del escenario; la entrada VIP permite vivir los espectáculos desde un espacio exclusivo con barra, baños y acceso al lateral del front row del escenario, con acceso prioritario, zona chill, copa de bienvenida y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

La experiencia más exclusiva del festival la ofrece la entrada Premium, con mesa reservada en la tarima con servicio de mesa, amenities durante los conciertos, botella de alcohol con 8 refrescos, carta premium de bebida y coctelería así como acceso prioritario, acceso a la zona VIP, y plaza de parking (mínimo 2 personas por coche).

Toda la información sobre los diferentes tipos de entradas está disponible en www.esjardimallorca.com y en la ticketera oficial del festival, Entradas.com.

La mejor terraza del Mediterráneo

Es Jardí consolidó su éxito en su segunda edición, reuniendo a 70.000 asistentes en 23 fechas de programación que combinaron música, cultura, gastronomía y actividades familiares. El “Mediterranean boutique festival” destacó por su carácter ecléctico, con un cartel que incluyó artistas internacionales como Carlos Vives, Babasónicos, Gente de Zona y Morcheeba, junto a figuras nacionales como Amaral, Rozalén y Ana Mena. Además, cada jornada contó con la participación de artistas y DJ locales en el Escenario Bienvenida, reforzando la conexión con la isla. Entre las actividades más celebradas estuvieron la fiesta hippy Summer of Love, Bresh con entradas agotadas y Mucho Mambo. Sacro by Mëstiza, con su fusión de electrónica y flamenco, fue una de las grandes novedades, mientras que el 25+1 aniversario del mítico Garito de Palma sumó una noche inolvidable. En el ámbito gastronómico, apostaron por productos locales con propuestas como La Rosa y Can Company, complementando una experiencia enriquecida por espectáculos de acróbatas, malabares y actividades infantiles en Es Jardinet. Este festival se consolidó como una cita imprescindible, ofreciendo una experiencia boutique única que combinó música, entretenimiento y cultura en un entorno privilegiado.

Instituciones y patrocinadores

Es Jardí cuenta con el apoyo institucional del Consell de Mallorca a través del departamento de Cultura y Patrimonio y la Fundació Mallorca Turisme y por parte del Govern de les Illes Balears a través del Institut d’Estudis Baleàrics. Además en clave nacional, Acción Cultural Española.

Además, cuenta con el patrocinio de las marcas privadas Estrella Damm, Inclusive Collection part of World of Hyatt (Zöetry Wellness & Spa Resorts, Dreams Resorts & Spas, Secrets Resorts & Spas, Alua Hotels & Resorts), CaixaBank, Air Europa, Trasmed, Logitravel, ib-red, Viandas, Pabera Ombra, RCD Mallorca, y de entradas.com como ticketera oficial. Cadena SER Radio Mallorca será el medio oficial del ciclo e IB3 medio colaborador.