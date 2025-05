Eurovisión: España, la gran favorita para quedar última

El Festival de Eurovisión, el espectáculo televisivo con mayor audiencia de Europa, regresa en 2025 con su 69ª edición y una expectación que se estima que supere los 150 millones de espectadores a nivel mundial. Además, en España, las estimaciones de audiencia se sitúan por encima de los cuatro millones de personas. TVE lo retransmitirá desde las 21.00 horas.

El Festival de Eurovisión nació con el objetivo de unir a Europa a través de la música tras la Segunda Guerra Mundial y fue organizado por la Unión Europea de Radiodifusión. En su primera edición, que se celebró en 1956, participaron únicamente 7 países. Desde entonces, el concurso no ha dejado de crecer y en la actualidad compiten 37 naciones, incluso algunas no europeas como Australia.

Cada país presenta una canción original y vota por sus favoritas. “Este evento ha sido el trampolín de artistas como el grupo ABBA o Céline Dion, y sigue siendo uno de los certámenes televisivos más vistos del planeta”, aseguran desde Spin Genie en su blog.

¿Quién tiene más opciones de ganar Eurovisión?

Este año, el festival se celebra en Basilea, Suiza. ¿Quién tiene más opciones de ganar Eurovisión 2025? Varias fuentes como Spin Genie aseguran que Suecia es la gran favorita para ganar Eurovisión 2025, compitiendo con Bara Bada Bastu, una canción divertida interpretada por el trío KAJ, cuyo título puede traducirse como “simplemente bañarse en la sauna”. Tras sorprender al vencer en el Melodifestivalen frente a la propuesta de Måns Zelmerlöw, Suecia alcanza un 24 % de posibilidades de triunfo en la final.

El trío sueco KAJ / .

Muy cerca, con un 22 %, se sitúa Austria, segunda favorita con Wasted Love, una balada pop con toques de ópera interpretada en inglés por Johannes Pietsch, alias JJ. Se trata de un artista habitual de la Ópera Estatal de Viena, cuya potencia vocal es su mayor baza.

Por su parte, Francia ha apostado por una presentación espectacular. El pasado 15 de marzo, la cantante francesa Louane desveló su tema Maman durante el descanso del partido de rugby entre Francia y Escocia del Torneo Six Nations. La canción, que rinde homenaje a su madre y a su hija, ha captado la atención del público, que la sitúa con un 11 % de posibilidades de alzarse con la victoria.

España, en la cola

Se estima que España apenas llegue al 1 % de posibilidades de ganar. España estará representada en Eurovisión 2025 por la cantante sevillana Melody, que interpretará la canción Esa diva. La artista fue elegida a través del último Benidorm Fest, donde se alzó con la victoria gracias al respaldo mayoritario del público, obteniendo un 39 % del televoto y un total de 150 puntos.

No obstante, y a pesar del entusiasmo generado tras su elección, las predicciones no sitúan a España entre las favoritas. Según el portal “Eurovision World”, Melody ocupa el puesto 29 de 37, con apenas un 1 % de posibilidades de ganar, siendo el país peor posicionado entre los miembros del Big Five. Sin embargo, tras el lanzamiento de una versión más internacional del tema y su correspondiente videoclip, la candidatura española ha comenzado a escalar posiciones.