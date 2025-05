Baró Galeria inaugura un nuevo espacio expositivo en Abu Dabi

Baró Galeria inaugura este viernes, 16 de mayo, un nuevo espacio expositivo en Abu Dabi, en colaboración con O-Contemporary, y refuerza así su presencia en Oriente Medio. Esta expansión coincide con una mayor participación en ferias internacionales como SP-Arte en Brasil, ARCO Lisboa, Art Dubai, Abu Dhabi Art y Armory Show en Nueva York, entre otras.

La inauguración de este nuevo espacio en Abu Dabi tendrá lugar el 16 de mayo y es el inicio de una alianza entre Baró y O-Contemporary con la que se quiere fomentar el intercambio cultural y potenciar el arte contemporáneo en esta zona de Emiratos Árabes Unidos. A lo largo de 2025, se presentarán dobras de artistas consagrados a nivel internacional junto con talentos emergentes del ámbito regional, ha informado la galería, fundada por María Baró en Brasil en 1999 y que, años después, abrió sede en Palma, en la calle Sanç.

La primera exposición en este nuevo espacio será la muestra colectiva The Other Side of the Moon, curada por Esmeralda Gómez Galera, Elena Belolípetskaia y Mohammed Al Saqqa. Los artistas participantes son Latifa Saeed, Adrian Pepe, Abdus Salaam, Mano Penalva, Jorge Rosano Gamboa, Tamara Kalo, Gary Hill, Mohammed Kazem, Christopher Benton, Néstor García, Elias Crespin, Eduardo Kac, Rasheed Araeen, entre otros.

Según ha indicado la galería de María Baró, “esta exposición se desarrolla en tres capítulos interconectados: desde la inmediatez de la arena, el desierto y el paisaje circundante; pasando por la experiencia humana del asombro y la búsqueda; hasta llegar a los misterios de la Luna y del universo más allá”.

“The Other Side of the Moon invita a reflexionar sobre lo que conecta lo conocido y lo desconocido. La exposición resuena, de forma sutil pero persistente, con un espíritu de exploración y contemplación. En esa tensión entre la tecnología y la poesía, entre el espacio exterior y la gravedad interna, nos reta a reconsiderar aquello que elegimos iluminar y lo que dejamos en la sombra”, señala la galería.