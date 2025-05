Lenny Zakatek: «Soy un dinosaurio del rock, una leyenda, pero por eso no te dan nada de dinero»

Lenny Zakatek (Lenny du Platel, Karachi, 1947) sabe que es «un dinosaurio del rock». Durante 10 años, entre 1977 y 1987, fue el cantante de la banda The Alan Parsons Project, con la que llegaría a grabar un total de once discos. «Sí, soy una leyenda, pero por eso no te dan nada de dinero», aclara entre risas. A sus 77 años sigue en activo, al frente del grupo con el que se dio a conocer, Gonzalez, y con la mirada siempre puesta en el lugar que le vio nacer, hoy zona de conflicto entre India y Pakistán.

Días de tristeza

«Nací en Karachi, nueve días antes de que la ciudad se convirtiera en parte de Pakistán. La música siempre es un bálsamo pero estos días son días de tristeza», confiesa Zakatek, «muy preocupado» por el conflicto en la frontera de Cachemira.

De su infancia solo guarda «maravillosos recuerdos. Mi padre era un policía muy grandote y respetado, así que nunca tuve problemas en la calle». Con algunos de sus familiares pronto se entregó a la música, en fiestas y bodas, haciendo suyas las canciones de Elvis Presley y Doris Day, hasta que con 13 años se trasladó al Reino Unido.

Lenny Zakatek, ayer en Montuïri / Gabi Rodas

A mediados de los 70 saborearía su primer éxito, con la banda Gonzalez, que facturaba un sonido funk potente y que acabaría convirtiéndose en la favorita del bajista de Queen, John Deacon. «Tengo algunos proyectos para actuar con Gonzalez en Florida, un grupo que alcanzó la fama gracias a canciones como I Haven’t Stopped Dancing Yet...», con cerca de tres millones de reproducciones en Spotify, que llegó a girar a girar con el mismísimo Bob Marley.

Antes, a mediados de los 60, formó parte de una banda de rock clásico llamada The Trailblazers, en la que ejerció de cantante principal y guitarrista rítmico. Tocaban en bases militares estadounidenses en Europa y algunos espectadores le presentaron el sonido Motown. Aquello le fascinó, y ya como The Funky Fever, triunfaron en algunos de los mejores clubes de Londres, como el Whiskey a Gogo, The Marquee, Ronnie Scott’s o The Revolution.

Lo importante está en la letra

«Crecí escuchando a grandes cantantes, como Marvin Gaye, Ottis Redding, los Temptations o Aretha Franklin. En la actualidad hay grandes cantantes jóvenes pero hoy en día es difícil que tengan una carrera. Ahí están a modo de ejemplo los programas de la tele, todos esos concursos, donde muchos intentan hacer florituras, ser Maria Carey o Céline Dion, cuando lo importante es saber contar una historia, transmitir la emoción que puede contener una letra», reflexiona.

Sin embargo, Zanatek, apodado ‘La Voz’, reconoce que «lo más grande que he hecho en mi carrera fue sin duda lo de Alan Parsons Project, vendimos millones de discos y conseguimos una base muy grande de fans». Su sello vocal único puede advertirse en éxitos de la banda británica de rock progresivo como I Wouldn’t Want To Be Like You, Games People Play y Damned If I Do.

«Mantengo una buena relación con Alan Parsons, pero él está ahora con otra banda, con músicos norteamericanos», aclara Zakatek, quien hace cuatro años decidió reunir a algunos de los miembros fundadores del grupo (Andrew Powell, Richard y Laurence Cottle, Stuart Elliott y Dave Bainbridge) y montar The Original Alan Parsons Project Band. «Hicimos un bolo en Barcelona, ante 2.000 personas, un buen concierto», dice orgulloso. Como aquellos tres que dio en 1990, en Bélgica, con Parsons en la mesa de mezclas y su cara en las pantallas, algo «surrealista», confesó recientemente Zakatek en una entrevista concedida a El Periódico.

Residente en Mallorca y crítico con la masificación

Hace 25 años pisó Mallorca por primera vez. «Buscaba localizaciones para un vídeo de un artista japonés, y descubrí la isla. Al principio me aconsejaban que me fuera a Valldemossa, pero encontré la zona de Artà, y decidí comprarme un terreno. Todo el mundo me decía que estaba loco, que tardaría mucho tiempo en conseguir los papeles para poder construir una casa. Al final todo fue más rápido de lo que pensaba. Hoy mi casa está en Artà, en las afueras, en el campo».

Preguntado por la masificación turística, Zakatek subraya que «el fenómeno de los Airbnb lo cambió todo. En muchos lugares sufren la misma problemática, la gente local no se puede comprar una casa los precios son muy altos. Entiendo el malestar de los mallorquines. Hacía tiempo que no venía a Mallorca, esta isla ya no es la misma».

Quizá el amor de Zakatek por Mallorca no sea el mismo, pero su pasión por la gastronomía local se mantiene intacta. «Me encanta cualquier pescado fresco», confiesa a la hora de comer. «Paella, paella», grita desde lejos su mujer.