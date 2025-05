Los cuentos cobran vida en Esporles

Esporles es un pueblo de cuento, como empieza a intuirse cuando uno accede por la serpenteante y frondosa carretera rural.

Una de las primeras fincas que aparecen a mano derecha se llama Rondaia y poco después vienen los letreros de Ses Planes y el pinar de Canet, que también esconden historias, mientras a ambos lados de la ruta los campos de flores y los bosques invitan a adentrarse en el mundo de fantasía de Contesporles.

Això era i no era... la sexta edición de un festival que regresó este domingo con un gran impulso tras el parón de 2022 gracias a un grupo de voluntarios de la localidad y la colaboración del Ayuntamiento.

También fue una jornada intensa para progenitores y niños, sobre todo si pretendían asistir a los cuentacuentos, talleres y otras actividades organizadas, una treintena, y más aún si el día anterior estuvieron en el Festival Tinta Il·lustre.

Los madrugadores pudieron conocer a Celestí, el ratoncito de biblioteca y entrañable personaje que encabezó el pasacalles de la inauguración junto a los Dimonis Bocsifocs y la batucada Batukadell.

El pasacalles que dio el pistoletazo de salida a Contesporles / Guillem Bosch

Leyendas de Esporles

Poco después muchos pequeños aventureros se apuntaron a una excursión en la que descubrieron mitos y leyendas del pueblo, como la existencia de los ermassets en una cueva cercana a la ermita de Maristel·la.

No vieron a esos seres de color verde ni a la mujer de agua de la leyenda de sa Font de Son Trias, aunque disfrutaron de lo lindo por las callejuelas antes de regresar al bullicio del Passeig y la plaza central de Esporles.

En el primero se alineaban los puestos de cuentos y todo tipo de libros ilustrados de las librerías Quart Creixent, Curolletes, Embat, Es Raconet, Drac Màgic y Lluna; y la Placeta del Jardinet estaba de bote en bote con niños comiendo palomitas, jugando en la zona de columpios, en los populares juegos reciclados de Lila o dando vueltas en su carrusel a pedales.

Allí tuvo lugar uno de los cuentacuentos de la jornada, Un dia de pesca, donde los peces pescados por los amigos Biel y Tomeu en el libro que leía su autor iban cobrando vida a medida que los nombraba.

Para sorpresa del público, un caproig, una sepia, un gallo de San Pedro y un peix tort salieron de la nevera portátil de Tomeu Simó, que trajo también la típica cestita de pesca con hilo y aparejos que heredó de su abuelo, además de la afición.

La ilustradora Nívola Uyá, que el año pasado publicó El alma del violín, dibujó para los niños e hizo revivir el preciado instrumento del lutier Gaspar Borchardt, en el que se inspiró, mientras el violinista Eduard Riera interpretaba varias piezas.

«¡Abrid las orejas, abrid los ojos!», animaba Catalina Valriu en sus Contes contats, acompañados con lengua de signos. Las familias angloparlantes se decantaron por Sock y The three little pigs, entre otros, y a quienes les apasionan las marionetas tuvieron la actuación de Rinxolets d’or, a cargo de Aina M. Gimeno, en la Casa del Poble.

Los espacios públicos se volcaron en Contesporles, aunque también los privados, como algunas casas y la tienda de ropa infantil Cas Bessó, donde Angie Vallori (la creadora de Moraduix) leía L’amor de les tres taronges a los niños que jugaban con las naranjas, piñas, huevos, trigo y animales que aparecen en el tradicional cuento de las Rondalles de Antoni Maria Alcover.

Fue una jornada para los más pequeños, aunque también hubo alicientes para jóvenes y adultos, como el Conte amb Vermut y los bares del pueblo, por lo que los asistentes harán caso a otro de los letreros de la carretera, Can Torna, ya que a Esporles y a los cuentos siempre hay que volver.