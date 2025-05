Cristóbal Calvente, coordinador territorial en Balears OFF ESCAC: «Queremos enseñar a nuevos creadores a dar salida a sus proyectos»

Cristóbal Calvente es realizador y productor audiovisual con base en Mallorca y Barcelona y la maleta preparada para salir a rodar dondequiera que surja. Como coordinador territorial en Balears del programa OFF de la Escola Superior de Cine i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), se muestra entusiasmado ante el inminente comienzo en Mallorca de este programa de cursos gratuitos, una oportunidad única para los profesionales del sector audiovisual o las personas que quieran iniciarse en este medio de expresión.

«ESCAC es una de las escuelas de cine más importantes y con la formación más completa de Europa, aunque su mejor carta de presentación es que allí fue donde estudió J.A. Bayona que ahora está dirigiendo películas producidas por Steven Spielberg. Además de esto, es la escuela europea que más cortometrajes tiene nominados a los Goya», detalla Calvente. El talento audiovisual de Balears tiene ahora la oportunidad de recibir formación gratuita de la mano de este prestigioso centro gracias a esta edición de su Escuela de Oficios OFF ESCAC. Según explica Calvente «la idea es hacer formaciones con una duración de entre 42 y 60 horas de aspectos concretos de todos los procesos que intervienen en una película: desde la preproducción, la creación de la historia, el inicio del rodaje y la posproducción».

Entre las temáticas que se abordarán en el futuro, algunos aspectos transversales, pero relevantes para los profesionales del cine y la producción audiovisual como todo lo relacionado con la parte financiera y la gestión de subvenciones, con la figura clave del cost controller que se encarga de que los presupuestos cuadren y de que las producciones sean viables.

El periodo de inscripción continúa abierto para la oferta formativa que arranca en Mallorca el próximo 19 de mayo. Los dos primeros cursos serán: Iniciación al True Crime, impartido por Ferran Bex, creador de series como Norats; y Acción y armas para actores, de la mano de Valentina Calandriello. El 26 de mayo comenzará la tercera propuesta, IA para proyectos audiovisuales, que estará dirigida por Miki Durán.

«El True Crime está muy de moda y hay mucha venta de este tipo de productos. Nos parecía súper interesante tener a Ferran porque él no solo es guionista, sino también realizador y productor y tiene la visión de todo el proceso. Valentina Calandriello es una coreógrafa de acción experimentada que enseñará a abordar escenas donde hay un riesgo físico. En el curso de IA se desarrollará un proyecto, de principio a fin, con esta tecnología. Miki Durán se está especializando en IA. Tiene mucha experiencia en la fase creativa y en posproducción».

Estas tres propuestas son solo el inicio de una oferta que irá creciendo a medida que se establezcan contactos y sinergias con profesionales del sector en Mallorca, pero también con expertos venidos de fuera. «Más adelante queremos hacer cursos específicos para profesionales y otros que serán de mucho interés para los entusiastas del cine que no pueden costearse una escuela de cine completa, pero que podrán acceder a esta formación cien por cien subvencionada, que les permitirá iniciarse y saber hacia donde ir».

ESCAC acercará experiencias formativas de alto nivel de la mano de profesionales como Laura Juste que ha sido directora de casting para proyectos de Netiflix y Amazon: «Vamos a desarrollar con ella un curso de marketing para actores para que tengan herramientas que les permitan encontrar su camino, ver qué es lo que les interesa y lo que no», apunta Calvente. También está previsto poner en marcha una acción formativa dirigida a gaffers centrada en el montaje de grandes instalaciones de iluminación.

La colaboración con profesionales de la propia isla también va a ser clave para que las propuestas formativas vayan creciendo y diversificándose: «Estamos intentando cerrar con Mallorca Docs un curso de iniciación a la realización del documental. La idea es enseñar a desarrollar su idea a gente que no es del mundo del cine, pero sí tiene una visión social muy interesante».

La formación del talento local es indispensable para atraer producciones de fuera y también para alimentar el sector audiovisual autóctono. En este sentido Calvente tiene claro que el cine es una actividad económicamente muy provechosa para cualquier territorio, pero también muy concienciada a nivel medioambiental: «Una de las cosas que me gusta mucho remarcar sobre la industria del cine es que vienen, hacen su trabajo, dejan las cosas tal como estaban y se van. Necesitamos encontrar otro tipo de industrias que nos ayuden a no depender del turismo». En este sentido Calvente destaca que Mallorca tiene un gran potencial y muy buena reputación como plató de cine siendo destino no solo de rodajes de ficción sino también de publicidad y producciones de moda.

Un sector que busca profesionales formados

Que las islas sigan siendo un destino relevante para los productores también depende de que haya un tejido profesional que pueda trabajar en sus producciones: «Se necesitan técnicos de todo tipo: eléctricos, de iluminación, sonido, posproducción, maquilladores, dirección artística, vestuario... Todos estos perfiles es importante que estén aquí en la isla y que sean autóctonos para atraer esa inversión. Hay que tener gente formada, que esté preparada para recibir estos proyectos», detalla Calvente. De hecho, ya hay empresas en Mallorca que funcionan como service, es decir aportando todo el material técnico y los profesionales de modo que muchas producciones solamente tiene que desplazar al director y a los actores.

ESCAC quiere aportar su conocimiento y su experiencia para que el talento local pueda despuntar y estar preparado para responder a la demanda de la industria. «Como cualquier profesional, en este sector generas confianza con tu trabajo, con lo que vas enseñando. Necesitamos que las productoras extranjeras sepan que aquí hay profesionales formados y que les va a ser mucho más rentable hacerlo aquí que en otras localizaciones. Por otro lado hay una parte importantísima que también queremos potenciar con estos cursos, que es enseñar a nuevos creadores a dar salida a sus proyectos».

Al respecto Calvente destaca que el objetivo final de estas propuestas formativas es «generar una base de realizadores y realizadoras aquí en Mallorca que tengan capacidad de vender sus propios productos a plataformas, a televisiones, incluso a cines». Desde ESCAC se pretender dar ese empujón profesional para que los realizadores echen a volar: «Hay mucho talento en la isla que necesita ayuda para desarrollarse, para enseñarles a llevar a cabo sus proyectos de una forma profesional y también para venderlos», insiste.