Jeanette Winterson: "No podemos tener una banda de tíos que nos estén diciendo lo que es una mujer"

La escritora Jeanette Winterson (Mánchester, 1959), autora de títulos como Fruta prohibida, Escrito en el cuerpo, Frankisstein y ¿Por qué ser feliz cuando puedes ser normal?, ha sido la encargada de inaugurar la primera edición del festival literario y de pensamiento La Coma, organizado por la Fundació Mallorca Literària. Considerada un referente queer, en su visita a Palma, al museo Es Baluard, ha hablado de identidad, cuerpo y género, pero también de religión y política.

En sus libros trata la identidad, género y sexualidad. ¿A medida que ha ido evolucionando como escritora ha cambiado su manera de tratar estas cuestiones?

No tengo ni idea. Es mi trabajo escribirlo, no interpretarlo. Ningún escritor se sienta y piensa ¡Oh! ¿Cómo ha cambiado mi palabra en 40 años? ¡No! Te lo puedo asegurar. Mi trabajo es hacerlo y ver qué pasa...

Me fascina que no necesitemos cuestionar qué es un hombre"

¿Qué le parece que el Tribunal Supremo de Reino Unido sentencie que una mujer trans no puede ser considerada una mujer legalmente?

Me fascina que no necesitemos cuestionar qué es un hombre. Eso te dice todo sobre el patriarcado. Hay sexo biológico y tenemos que reconocerlo. Pero también tenemos que encontrar un modo de dar dignidad y respeto a esas personas que no sienten que sus mentes están alineadas con sus cuerpos y necesitan hacer cambios. Y no hemos trabajado cómo hacerlo. Al final, lo que estamos haciendo es crear división y dificultad donde deberíamos dar soluciones. Pero no podemos tener una banda de tíos que nos estén diciendo lo que es una mujer. Eso ha pasado siempre. Y a eso no le quiero dar la bienvenida.

Pero la realidad es que también es una cuestión que ha dividido a las feministas, se ha convertido en un arma arrojadiza.

Es horrible, lo sé. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Tenemos que poder decir que las mujeres necesitan espacios seguros, necesitan ser reconocidas, no necesitan que les digan quiénes son y qué hacer, gracias. Y encontrar un modo de incluir, respetar, honrar a esas personas que empiezan como hombres biológicos y no pueden vivir en ese lugar. Por eso siempre estoy buscando soluciones, no problemas, porque el mundo está muy dividido y eso no nos ayuda. Odio a esa gente que dice que tienes que utilizar otro baño, porque los baños de mujeres tienen cubículos, ¿dónde está el problema? No tenemos que estar peleándonos por los baños. Necesitamos sentarnos, dejar de estar enfadados y decir, venga, ¿cómo hacemos que funcione eso? Pero creo que hay algunos hombres y mujeres trans que están creando esta problemática y están haciendo surgir problemas donde no los hay. Porque no he visto a ningún hombre trans teniendo problemas.

El mundo parece ser más religioso, pero de mala manera"

La espiritualidad y la religión también aparecen en sus libros. ¿Cuál es su relación con estas cuestiones?

Estoy decepcionada con lo que está pasando con la religión ahora. El mundo parece ser más religioso, pero de mala manera. No pensé que esto sucedería y no creo que sea bueno para nosotros. Porque todas las religiones proclaman el amor, pero lo que estamos viendo es odio. Las religiones están poniendo a la gente en contra de los otros. No sé si hay un dios, nadie lo sabe, pero lo que sí sé es que somos humanos y tenemos que aprender a vivir juntos con compasión y empatía. Todo el mundo dice que Dios debe estar a su lado y eso es, perdóneme, estúpido. ¿Cómo puede estar de su lado cuando nos estamos peleando entre nosotros?

La escritora, en un momento de la entrevista. / Guillem Bosch

Estos días todos los ojos están puestos en el Vaticano.

Sí, también los míos...

¿Qué espera del nuevo Papa?

Espero que el nuevo Papa sea progresista y siga los pasos del Papa Francisco, porque en la medida de lo que es un Papa fue bueno. Lo que verdaderamente espero es que los americanos no puedan utilizar al nuevo Papa para avanzar en sus discursos de odio. El vicepresidente J.D. Vance se autoproclama católico pero no es un católico que yo reconozca como tal. Lo último que hizo el Papa Francisco fue justamente estar en contra de él. Estamos aquí para actuar con compasión y para darle la bienvenida a los extraños y a los desconocidos y cuidar de los niños, no para luchar y separarlos de sus padres. Sí, al final lo que se consigue es que el papado se convierta así en un arma de odio, estaremos realmente en problemas. No sé por qué la gente cree en un Dios que está en el cielo, pero lo hacen…

¿Considera que existe una estrecha relación entre la extrema derecha y la religión?

Sí, siempre ha existido esa relación estrecha entre el ala derecha de la política y las instituciones religiosas, porque al final lo que quieren es controlar cómo se comporta la gente, cómo viven y cómo tienen que ser. Y es mucho más fácil hacerlo si dices que esto es como Dios quiere que sea. Si yo hubiera creado todo el universo, no me importaría que se besasen dos hombres. La religión puede ser usada por sistemas interesados en tener el poder y el control, pero ese no es el mensaje central de la religión, que es la compasión y la aceptación. Y creo que si la gente leyese los textos religiosos se daría cuenta de esto. Todas las religiones claman ser sobre el amor, pero luego se separan y luchan entre ellas. Y eso ya no es impresionante.

A las mujeres no se les ha permitido vivir en sus cuerpos a gusto"

Está en Palma para hablar de literatura y del papel que juega el cuerpo, otro elemento importante en sus libros.

Sí, tiene que ver con cómo manejamos nuestros cuerpos, cómo vivimos nuestros cuerpos, si es un lugar incómodo y dificultad, o si es un lugar en el que nos sentimos cómodos. Históricamente, a las mujeres no se les ha permitido vivir en sus cuerpos a gusto, porque sentimos que tenemos que tener una imagen determinada, actuar de una manera determinada, ser de una manera determinada. Así que la mayoría de las mujeres se acostumbra a sentir problemas con sus cuerpos.

¿Otra vez los hombres dictando cómo debe ser una mujer?

Sí, ciertos estándares de peso, de lo que es atractivo... los hombres no los sienten. ¿Cuántas veces vas a un restaurante y ves a un chico gordo comiendo un bistec y patatas y, al lado, su hermosa novia solo con agua y una ensalada? A los hombres no se les juzga por su apariencia física, a las mujeres sí. Y eso nunca ha cambiado.

No somos dioses griegos, somos simplemente personas ordinarias y nuestro sentido del humor es una cosa maravillosa"

¿Es necesario el sentido del humor para sobrevivir en los tiempos actuales?

Es totalmente esencial. Hay que poder hacer bromas, hay que poder reírse. Cuando te ríes, fisiológicamente, tu cuerpo ya no puede estar tenso. Cuando te ríes, no puedes estar enfadado, es evidente que eso es totalmente esencial para sobrevivir. Y necesitamos reírnos de nosotros mismos, es importante darnos cuenta de que hay cosas que están mal en el mundo, que cometemos errores, no somos dioses griegos, somos simplemente personas ordinarias y nuestro sentido del humor es una cosa maravillosa. Por eso todos aman a los comediantes, porque dicen la verdad ante el poder.