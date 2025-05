Borja Montón, mago: "A la magia le espera un futuro prometedor con la inteligencia artificial”

El mago Borja Montón actuará el próximo domingo, 11 de mayo, en Trui Teatre con Ilusiónate, el espectáculo de magia que le hubiera gustado ver por primera vez y, además, pensado para un público familiar, algo que para este ilusionista es el reto más difícil: gustar tanto a los niños como a los mayores. La suya es una ilusión ligada a las emociones, inspirada en lo que ha vivido y que persigue que los espectadores regresen a casa “chutados de energía”, explica. Esta será su primera actuación en Mallorca y dice sentirse “sobrepasado” por la buena acogida que demuestra el gran número de entradas vendidas para la función.

“Ilusiónate es un espectáculo que navega por diferentes historias que me han pasado de forma personal y cuenta aprendizajes y mensajes que son muy importantes en el mundo en el que vivimos. Como la lucha contra el bullying, el hecho de recordar a una persona que ha fallecido, una persona que hemos perdido. Todo a través de historias que están relacionadas con la magia, lógicamente. Y es un espectáculo que, aparte de divertirte y sorprenderte, juega con la parte también emocional”, comenta Borja Montón.

Borja Montón, en plena actuación. / Adrián Ruiz

En este espectáculo “aparecerán cosas de forma imposible, viajarán objetos del espectador a lugares impensables, habrá cosas que vuelen, habrá cosas que desaparezcan, cosas que atraviesan…”. Al margen del juego que se plantea, Montón, responsable del Instituto de Magia, considera que la manera de comunicar sobre el escenario es fundamental: “Pues en realidad para mí lo es todo. Hoy estamos ya saturados de contenido, de redes sociales, de mensajes, de un montón de cosas y creo que estamos en un punto en el que la gente quiere o necesita otro tipo de historias”. Y está convencido de que esa manera de actuar ha hecho que su show lleve tres años en cartel en Madrid.

Sus inicios

Borja Montón descubrió la magia a los once años, gracias a su hermano que tenía unos fascículos de Juan Tamariz y le hizo un juego. Él aprendió otro, que hizo infinidad de veces ante sus padres. Tuvo la suerte de que le apoyaron, le pagaron cursos y formación, aunque también le aconsejaron que estudiara otra cosa, que en su caso fue la licenciatura de Educación Física, profesión que no ha llegado a ejercer. “Directamente, me puse a dedicarme a mi pasión que era la magia, a buscar actuaciones y a luchar por mi sueño que con mucho trabajo, mucha ilusión y mucho esfuerzo he conseguido mantener desde hace muchos años”, afirma.

El momento más emotivo de Ilusiónate tiene que ver con esa infancia y con esa pasión por la magia, y también con su afición por los superhéroes, los cómics y los videojuegos. “Cuando se cruzó conmigo la magia fue un momento clave, porque en el colegio, en general, los niños son muy crueles y siempre te etiquetan de alguna manera, y me di cuenta de que ser diferente no era malo, sino que podría ser todo lo contrario. La palabra malo con un pequeño cambio es todo lo contrario. Ser diferente mola y eso es exactamente lo que digo en el espectáculo, que ser diferente mola”. Un juego de escapismo, inspirado en los creados por Harry Houdini, le sirve para escenificar lo que puede suponer para una persona la ansiedad, la presión, la sensación de sentirse atrapado en sus pensamientos. “Consigo a través de ese juego contarle al mundo que nada es imposible y que de todo se puede escapar”, añade.

En un mundo con cada vez más presencia de la IA, en el que a través de una pantalla se va a “poder hacer cualquier milagro”, Borja Montón está convencido de que “en directo la magia va a ser insuperable siempre. En el futuro habrá gente que se ponga ojos virtuales y cosas así, pero lo que es la realidad, el tocarnos, el sentirnos, es una cosa que no se va a poder hackear. Creo que lo que nos espera a la magia es un futuro prometedor con la inteligencia artificial”.

En cuanto a cómo inventa nuevos juegos, explica: “Mi manera de crear magia es un poco diferente a lo que se suele hacer, porque yo no empiezo pensando en el efecto de magia, sino que empiezo pensando en la emoción que quiero transmitir”.