Bad Bunny 2026: trucos para conseguir entradas tras la locura de la preventa

La locura ha vuelto. El artista puertorriqueño Bad Bunny ha anunciado su regreso a los escenarios con la gira Debí Tirar Más Fotos World Tour, que pasará por España en la primavera de 2026. Las entradas para sus conciertos en Barcelona y Madrid han desatado una auténtica batalla campal digital, con miles de personas intentando hacerse con un hueco en la pista… o en la grada, lo que sea. Y muchos se han quedado fuera.

Una preventa caótica

La primera toma de contacto, a través de la preventa de hoy, ha sido desesperante para muchos. Colas virtuales eternas, errores en la plataforma, cuentas bloqueadas y precios de infarto han dejado a buena parte del fandom con las manos vacías. Ante semejante caos, las redes se han llenado de mensajes de frustración y memes.

Desde Mallorca, también ha estallado el drama. Una usuaria de X resumía el sentimiento general: “PUEDEN SACAR YA LAS FECHAS QUE TIENEN GUARDADAS POR FAVOR?????? Que entre Madrid y BCN hay 1 semana y sabemos que Bad Bunny no va a estar de turismo en Baleares GRACIAS”.

Y parece que las demandas de los fans han sido escuchadas: tal ha sido el furor, que se han añadido cinco fechas nuevas a las inicialmente previstas. Bad Bunny actuará el 22 y 23 de mayo en el Estadi Olímpic de Barcelona, y del 30 de mayo al 7 de junio en el estadio del Atlético de Madrid, el Riyadh Air Metropolitano. En total, ocho conciertos confirmados. Y si los rumores son ciertos, podría haber más.

Trucos para no quedarte sin entrada para Bad Bunny

Si tú también estás planeando jugártela en la venta general de mañana viernes, aquí van algunos consejos valiosos. Y no vienen de cualquiera: quien escribe estas líneas sobrevivió a la "guerra" del Eras Tour de Taylor Swift y al apocalipsis ticketero del concierto de Coldplay en Barcelona. Así que aquí no hacemos gatekeeping. Esto es lo que funcionó… pero sigue estos consejos bajo tu propia responsabilidad.

Primero: utiliza un ordenador de escritorio con buena conexión a internet, preferiblemente por cable. Intenta no conectar dos aparatos a la misma red, dado que, en casos excepcionales, el router puede asignar una misma IP a ambos y ocasionar conflictos. Inicia sesión con antelación en la web de venta (Live Nation, en este caso) para evitar contratiempos más tarde. Si la web da error y no entras en la sala de espera, no desesperes: refresca las veces que haga falta. Se puede estar hasta más de 15 minutos dándole al F5 antes de entrar en la cola virtual y acabar, finalmente, en una buena posición.

Ojo también con abrir muchas pestañas o compartir cuenta en varios dispositivos: los sistemas de venta lo detectan y pueden bloquearte. Cada intento debe ser limpio. No seas el bot que las webs temen. Ah, y desactiva extensiones del navegador si las tienes.

¿Habrá parada en Mallorca? De momento, todo apunta a que no. Pero la esperanza está viva. El Mallorca Live ha demostrado que la isla puede acoger grandes eventos. Mientras tanto, lo único seguro es que, si quieres ver a Bad Bunny en directo, más te vale preparar tu conexión… y tu paciencia. Nos vemos en la cola virtual. Y que gane el más rápido.