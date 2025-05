Antonio Méndez: «Este es mi primer concierto dirigiendo en casa, con músicos que han sido compañeros o profesores míos»

La idea de convertirse en director de orquesta le vino al contemplar una grabación de la Segunda Sinfonía de Gustav Mahler, dirigida por Sir Simon Rattle a través de la televisión. Nos referimos al director mallorquín Antonio Méndez, quien afirma: «En aquel momento no sabía nada de la obra en cuestión, ni conocía cuál era, pero me impresionó de manera especial».

Ya de por sí la obra impacta al que la escucha, pero en el caso que nos ocupa fue más que eso, pues a partir de esa experiencia el joven estudiante de música quiso añadir a los estudios de piano y violín en el Conservatorio de Palma, los de dirección de orquesta. «Estaba terminando el grado profesional cuando me incliné por los estudios de dirección, para los que me tuve que desplazar a Madrid, donde los terminé. De todas maneras, he de decir que desde siempre me ha atraído el hecho de poder dirigir. Cuando de pequeño asistía al Auditorium para escuchar a nuestra orquesta, ya contemplaba con interés la figura del maestro director. Hace tiempo de ello, pero guardo muy buenos recuerdos de los conciertos de la orquesta a los que, siendo estudiante, me llevaba mi profesor, Diego Moreno».

Antonio Méndez se ha convertido en uno de los directores españoles más destacados y consolidados de su generación, actuando con las orquestas más importantes de Europa.

El director mallorquín Antonio Méndez. / dm

Una vez terminados los estudios en Madrid, en 2012, decidió presentarse a un concurso en Copenhague, cuyo jurado estaba presidido por Lorin Maazel. «Ese fue el empujón que necesitaba, pues a partir de haber quedado finalista mi nombre se puso en el mapa musical europeo». Preguntado sobre el sentido que tienen los concursos musicales, Méndez responde: «Los concursos son delicados, según Béla bartok desvirtúan el talento; de todas maneras, en mi caso puedo decir que he salido beneficiado, así que estoy satisfecho de haber participado en alguno de ellos, pero ya digo, cada uno puede tener su opinión al respecto».

Quedar finalista le permitió dar el salto y ponerse al frente, como director invitado primero de formaciones como la Tonhalle-Orchester de Zürich, la Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, la Mahler Chamber Orchestra o la Rotterdam Philharmonic y luego la Staatskapelle de Weimar, la Sinfónica de Viena o la de la BBC de Londres, todas de mucho prestigio en Europa.

En el capítulo de grabaciones discográficas, destaca la que realizó con la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart bajo el sello SWR Music, que fue galardonada con un Premio Echo Klassik. También ha realizado grabaciones con la Orquesta de Cámara Escocesa en colaboración con Linn Records.

Desde 2007 ha estado viviendo en Alemania, donde completó su formación en la Universität der Künste Berlin con el profesor Lutz Köhler, como miembro de la Dirigentenforum y en la Escuela Superior de Música Franz Liszt Weimar con el Profesor Nicolás Pasquet. «Vivir fuera no me ha impedido estar al corriente de la buena salud que tiene la música en Mallorca, en concreto, nuestra Simfònica. A través de esa semana que llevo preparando el programa con los músicos, me he dado cuenta de la buena disposición que tienen, cosa que me ha permitido imprimir un cierto criterio y una dosis de personalidad a esas dos obras que vamos a presentar juntos».

Antonio Méndez vuelve a la isla para dirigir dos obras grandes, cada una en su formato: la Sinfonía número 4 de Johannes Brahms y el Concierto para violín de Jean Sibelius, obra en la que intervendrá como solista, la violinista rusa Alena Baeva. «Cuando se me planteó el que pudiera debutar aquí, pensamos en un repertorio cómodo, tanto para la orquesta como para mí. Y, como que mi formación es eminentemente alemana, pensé en Brahms. Por otra parte, la solista eligió ella el concierto, que, aunque escrito en el siglo XX, sigue la tradición romántica, con sus momentos brillantes destacando sobre un clima algo oscuro», comenta Antonio Méndez.

De la obra de Brahms podemos decir que es la última de sus sinfonías, y fue compuesta en 1885, doce años antes de la muerte del maestro alemán. Si bien entre el estreno de la Tercera y génesis de la cuarta hay solamente unos meses de diferencia, Brahms tardó mucho en componer la que sería su Sinfonía número 1, pues creía que la sombra de Beethoven era demasiado alargada para un músico como él. De todas maneras, sus cuatro contribuciones al género, son de referencia.

En cuanto a la partitura de Sibelius, decir que es también un referente y un caballo de batalla para cualquier violinista. Además de momentos técnicamente difíciles, es muy importante que el solista (y la orquesta), capten las esencias de diferentes tipos (incluidas las provenientes de la música popular), que la obra contiene. Según Méndez, «el concierto de Sibelius, la única aportación a la forma Concierto con solista del maestro finlandés, es de los más difíciles, una partitura que, sin duda, requiere conocer muy bien las posibilidades del instrumento».

Méndez hace su debut en la isla con ese programa. «Hace años tuve un primer contacto con la formación orquestal, pero realmente éste es mi primer concierto dirigiendo en casa y en la temporada estable, con músicos que han sido compañeros de conservatorio o profesores míos».

De aquí, el maestro mallorquín viajará a Venezuela para ponerse al frente de la Orquesta Simón Bolívar, «con la que prepararé un programa Strauss, alternando con clases de dirección de orquesta, pues además de dirigir, me gusta mucho poder formar parte de programas pedagógicos y de clases magistrales».

Preguntado sobre si tiene previsto volver pronto a la isla, Méndez contesta: «No depende de mí. Pero sí, me gustaría. Si me ofrecen volver, lo haré con gusto, pues aquí tenemos una formación con la que es un placer trabajar».