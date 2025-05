La Colla pirata, grupo musical: «Queremos conquistar corazones, no tesoros»

¿Qué podemos encontrar en un disco como Tots som pirates (Autoedició / Kzoo Music, 2025)?

Tots som pirates es mucho más que un disco: es una aventura musical y educativa pensada para toda la familia. Un viaje lleno de ritmo y emociones, que tiene como punto de partida el respeto en todas sus formas: respeto por uno mismo, por los demás y por el mundo que nos rodea. Queremos conquistar corazones, no tesoros.

¿Cómo se logra la atención de grandes y pequeños, del público familiar?

Creemos que la magia está en conectar con todas las edades a través de la música, el humor y la participación. El imaginario pirata también ayuda en dicha conexión porque nos aporta un elemento libertario muy atractivo. Las canciones hablan de temas actuales, con un lenguaje cercano, y los conciertos son espectáculos visuales, interactivos y muy festivos que hacen que tanto niños como adultos se lo pasen en grande.

¿Qué estilos musicales se dan cita en este álbum?

El álbum mezcla folk tradicional catalán, folk irlandés, pop y ritmos inspirados en las canciones piratas (sea shanties). Es una fusión muy divertida y original que crea un universo pirata propio y muy reconocible.

¿Todos tenemos un pirata dentro?

¡Por supuesto! Pero no hablamos del pirata que roba, sino del que sueña, se atreve, se expresa con libertad y valora la amistad, el respeto y la aventura. Todos tenemos dentro un espíritu libre que quiere hacer del mundo un lugar mejor.

¿Cómo nace una banda como La Colla Pirata?

Con Pepet i Marieta hacemos música sencilla y pegadiza, y no eran pocos los padres que nos decían que en el coche sus pequeños pedían Pepet i Marieta. Eso sumado a que varios miembros de la banda hemos sido padres nos motivó a lanzarnos a la piscina. No es lo mismo hacer un bolo familiar a las seis de la tarde que uno para adultos a las dos de la mañana: la conciliación familiar lo agradece mucho.

¿Qué valores defiende La Colla Pirata con este proyecto?

Defendemos la inclusión, el respeto, el amor propio, el cuidado del planeta, la convivencia y el pensamiento crítico. Queremos que cada canción deje una semilla, que inspire a pequeños y mayores a reflexionar, a quererse más y a cuidar a los demás.

¿Cómo es la puesta en escena del grupo?

¡Es una auténtica fiesta pirata! Con disfraces, coreografías, humor y mucha interacción con el público. Cada concierto es un viaje en nuestro barco musical, donde todos se convierten en parte de la tripulación. Queremos que la gente cante, baile y se lo pase en grande mientras aprende y comparte.

¿Qué pueden adelantar de su actuación en el TribuFest de Felanitx?

¡Va a ser una fiesta inolvidable! Llevaremos todo nuestro arsenal pirata: canciones nuevas, juegos, sorpresas y, sobre todo, muchas ganas de compartir con las familias de Mallorca. Me hace especial ilusión porque hace cinco años que vivo en Mallorca, durante este tiempo no me ha sido fácil hacerme un hueco en las escena musical mallorquina y de repente tocar en el Tribufest, o en la Rueta de Palma donde tocamos el febrero pasado, es como un premio, un reconocimiento al esfuerzo de todos estos años.

¿Qué fue de Pepet i Marieta?

Pepet i Marieta sigue vivo y ha sido el punto de partida de todo esto. La Colla Pirata es como una nueva aventura dentro del mismo universo creativo, pero orientada al público familiar. Algunos miembros seguimos implicados en ambos proyectos.