Polémica en redes sociales por un “rap anti-turismo” en Palma.

Una actuación musical durante un concierto en el Coliseu Balear de Palma ha avivado un debate tan antiguo como actual en Mallorca: el impacto del turismo sobre la vida local. El vídeo, publicado por la cuenta @mallorcaentiktok, muestra a los artistas AGUDÀ&PORTI interpretando un tema en clave de rap que ha sido rápidamente etiquetado como “anti-turismo” por parte de algunos usuarios. Sin embargo, lejos de ser una proclama de rechazo frontal, el dúo defiende que se trata de una denuncia a los efectos de un modelo turístico sin regular.

El vídeo ha acumulado miles de visualizaciones, y, con ellas, un aluvión de comentarios cruzados. Algunos aplaudían el mensaje, mientras otros cuestionaban el enfoque o lo consideraban excesivamente radical. AGUDÀ&PORTI no han tardado en responder con otro vídeo, aclarando su postura: “Esto no es rap anti-turismo, sino la exposición de la problemática que existe en la regulación del turismo y que no nos permite cubrir nuestras necesidades. Algunas tan básicas como el acceso a una vivienda digna”, han afirmado. Para ellos, el tema que interpretaron no es una crítica al visitante en sí, sino a un modelo que prioriza los intereses externos sobre las necesidades internas.

Turismo sí, pero ¿a qué precio?

Los comentarios en redes lo dejan claro: la sociedad mallorquina está dividida. Mientras algunos aseguran que “No son los turistas los que sobran en Mallorca, el problema del espacio y la poca vivienda no es por su culpa”, otros insisten en que “el discurso de que se vive del turismo hay que cogerlo con pinzas, porque la mayoría de los trabajos que da el turismo son precarios y realmente la situación es insostenible.”

En el vídeo original también aparecen frases como: “Una cosa es el turismo y otra cosa es que extranjeros con más poder adquisitivo se estén adueñando de algunos barrios”. Y como en tantas ocasiones, no ha faltado la réplica de quienes ven esta clase de mensajes como un ataque directo: “¿Y de qué vais a vivir?”, pregunta un usuario.

Una canción que pone el dedo en la llaga

En medio de la controversia, lo que está claro es que el rap de AGUDÀ&PORTI ha conseguido lo que toda obra crítica pretende: abrir conversación. En una Mallorca cada vez más tensionada entre la dependencia económica del turismo y la creciente dificultad de acceder a la vivienda, el mensaje de los artistas mallorquines da voz a una parte de la juventud local que siente que no puede quedarse en su propia tierra.