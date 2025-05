Sovint, la gent està obsedida per les marques de roba. La moda i el disseny omplen les vides a l’hora de vestir-se. «Digues quina roba portes –es podria dir- i et diré qui ets». Però segurament la dita hauria de rectificar-se: «Digues quina roba portes i et diré qui pretens esser». Seria interessant detenir-nos a pensar de quina manera les societats hem passat de la vestimenta a la moda. Antany ens vestíem amb la roba que guardàvem d’un any per l’altre en el guarda-robes. Record que, per Tots Sants, la gent treia els abrics. He conegut homes, al meu poble, que feien servir el vestit del casar per acudir a les festes familiars durant tota la vida. A les festes i als actes funeraris. Em fa pensar en aquells versos de Josep V. Foix amb els quals tanca el poema També vindrem, infant, a l’hora vella, del poemari Onze Nadals i un Cap d’any. Ens hi diu que anirà a veure l’infant que ha nascut a la cova, que hi portarà tot allò que el pugui alegrar, i acaba dient: «Vindré mudat, al costat de la dona, / amb el vestit de quan ens vam casar».

La pregunta és: de quina manera hem passat de vestir-nos segons ens menava la vida natural, la roda del temps, a vestir-nos segons els dictàmens que imposa la moda? Però les modes necessiten canviar; d’altra manera arribaríem a avorrir-nos. Sant Agustí escrivia que «la perseverança en el costum –volia dir la repetició- arriba a cansar». Diu que «provoca l’avorriment». I ningú no es vol avorrir. Es tracta, per tant, d’agilitzar les aparences, de construir una imatge de nosaltres mateixos en funció dels dictats que regulen en cada moment la manera de vestir-nos. La moda ens empeny a la teatralització i ens mena a representar el personatge que volem que brilli en nosaltres.

Els éssers humans som propensos a comunicar-nos a través dels símbols, i l’Antropologia ha estudiat de quina manera la moda, -sobretot pel que afecta a les societats occidentals modernes- crea i recrea un repertori de símbols que parlen de nosaltres. Podem entendre que també la moda no és innocent. Un cos humà vestit ens transmet informació sobre la persona i, també, la roba que ens posam afegeix significats sexuals al cos vestit, alhora que contribueix a l’expressió del desig. Vull dir que, mitjançant la vestimenta, emetem missatges d’índole sexual. I a vegades succeix que desviam els sentiments eròtics, que en principi es dirigien a una part del cos de l’altre, cap a una peça de vestir. D’això se n’ha dit fetitxisme.

Sovint, i des de fa molt de temps, la vestimenta humana que els creadors elaboren per encàrrec de la clientela porta un rastre de creació que pot vincular-se a determinades tendències artístiques. Ho he vist aquests dies a París en una exposició d’alta costura que he pogut veure al museu del Louvre. Una meravella de sensacions entre objectes d’art, mobles antics i tapisseria de temes mitològics. El Louvre Couture mostra els grans dissenys, antics i moderns, de Chanel, Dior, Balenciaga Yves Saint Laurent, Jean Paul Gaultier, Versace..., increïblement bells.

L’exposició del Louvre m’ha recordat un succeït que, fa alguns anys, s’esdevingué a Mallorca durant el sopar d’uns premis literaris. Vet ací que mentre els assistents a la festa feien la menjada, el presentador que, amb la intenció d’entretenir el personal, parlava pels colzes va dir: «Aquesta és la gala del prêt-à-porter». Ningú no va dir res i la gent restà ben asseguda tot esperant els veredictes dels premis. No sé si sabien que les maneres de vestir també són una forma de competitivitat social.

Aquests dies passats una bona amiga em va dir que havia decidit obrir el guarda-robes on estojava els vestits que havia acumulat al llarg de molts d’anys, gairebé de tota la vida. Obrí el moble de pinte en ample i, de primer, observà tot el que hi havia penjat a l’interior. Es va alarmar. De sobte s’adonava que aquella roba parlava d’ella, en diverses èpoques de la seva vida. Els mirava fixament, els vestits, alhora que construïa un relat que contava la història d’un procés mental. Contava com s’havia esforçat en cada moment per parèixer jove.