Caterina Ross, premiada en Los Ángeles y de gira por Londres

La pasada semana la cantante y actriz marratxinera Caterina Ross fue premiada en en el Festival Los Ángeles Short Film Awards por su vídeo musical de Shadows in Your Way, canción oficial de la película Laberinto de Sombras, dirigida por Alfredo Contreras y producida por A Poco a Poco Producciones.

El vídeo ha sido dirigido por Juan Alcaraz e interpretado por la propia Caterina, que también ha escrito y compuesto el tema. Aparecen también en el vídeo los actores españoles protagonistas de la película: Daniel Albadalejo, Nacho Guerreros, Susan Béquer, Juan Ma Cifuentes, Fernando Esteso y Miky Molina, entre otros. La producción musical ha sido a cargo de Daniel Ambrojo.

Un reto muy motivador

Se trata de la primera canción hard-rock de Caterina Ross hasta el momento, que escribió después de leer el guión de la película, en la cual tiene una participación como ama de llaves. "Era la primera vez que me pedían un estilo concreto para una canción para una película. Fue un reto muy motivador. La canción estuvo escrita y grabada en una semana aproximadamente. Quería guitarras con mucha distorsión y un sonido que transmitiera la tensión y el suspense de la película. La escribí desde mi personaje, que vigila y controla toda la acción desde el principio", comenta Caterina al respecto.

Por otro lado, Caterina Ross se ha desplazado esta semana a Londres para actuar en distintos locales de la capital británica y ofrecer un showcase de su último disco Yes, I'm Cat. El jueves fue en Shepherd's Bush (The White Horse), el viernes en Covent Garden y el sábado en Fulham (The Bishop's). Caterina está muy feliz por la respuesta del público y ha sido invitada a volver para participar en diversos festivales de música este verano.