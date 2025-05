Albert Pinya: "En Madrid tengo un público con ganas de descubrir y aprender"

¿Qué filosofía comparte con una galería como Gärna?

Conocí a los propietarios de la galería porque empezaron siendo coleccionistas de mi obra. Es una galería joven a la que todavía le queda recorrido pero, en estos últimos años, ha ido creciendo con fuerza y cogiendo una buena dinámica. Intentando definir, con rigor, una línea y unos objetivos. Ante todo, fue su proximidad y su calidad humana lo que hicieron que apostase por ellos hace unos años (2021). Y, por el momento, no me quejo demasiado. De todos modos, ya sabemos lo complejas que son las relaciones entre artistas y galeristas. Lo importante es vivir él aquí y él ahora. Sin obsesionarse, demasiado, con el porvenir.

Una galería que está situada en uno de los barrios más exclusivos de Madrid, el de Salamanca. ¿Cómo consigue crear sin pensar en las ventas?

(risas) Pues como lo he hecho siempre. Me encanta el dinero pero los impulsos que me mueven a crear son otros. Más próximos a la angustia y al ser una persona insatisfecha. O a la voluntad y al valor de intentar devolverle alguna cosa, útil, a la vida.

Serie Escritura Jeroglífica III_50x65cm_Mixta sobre papel_2025 / .

Mejor hablar de la capital que del capital.

Madrid es, siempre, estimulante. Donde mantengo muy buenas amistades y con un público muy agradecido y con ganas de descubrir y aprender. Pero ese ritmo que se lleva en la capital, tan frenético, para una persona tan solitaria y que sufre ciertos brotes de misantropía es agotador. Cuando llevo más de diez días por ahí no veo el instante de poder regresar, a la isla, para esconderme y retirarme. El sigilo del caracol me seduce más que el ruido de los coches que se pasean por el barrio de Salamanca.

¿Qué relación ha mantenido con Madrid a lo largo de su carrera?

Desde mi primera exposición, en la Galería Alegría (2013), el vínculo ha sido continuo y significativo. Donde he ido desarrollando proyectos expositivos como en Espacio Frágil (2014) y la intervención mural en Matadero (2019). Además, la presencia regular en ferias como ARCO, Estampa o UVNT ha sido constante. Recibiendo el Premio de la Crítica de la Asociación Española de Críticos de Arte (AECA) en ARCOmadrid 2014, la Medalla de Honor del Premio BMW de Pintura (2016) o la participación en el programa de arte público de UVNT (2023). En estos últimos años, la incorporación de diferentes obras a la colección de la Fundación Masaveu, entre 2021, 2022 y 2023, ha sido un reconocimiento institucional que ha reforzado los lazos con en el contexto madrileño.

Utopia_109x75'5cm_Algodón bordado sobre tejido centenario_2025 / .

¿Sobre qué podrá reflexionar el público que visite una exposición como ‘Desde la pintura’?

El discurso expositivo se articula partiendo “desde la pintura” pero ninguno de los trabajos realizados es una pintura tradicional sobre lienzo. Los soportes varían desde la piedra, la cerámica, el hierro, el papel y el tejido. Todo concebido de una manera más escenográfica e instalativa. El público que ya conozca mi obra podrá percibir, casi de una manera carnal y física, cómo desde la exploración y el rechazo a lo conocido voy forjando mi lenguaje. Mientras que el público que no la conozca, podrá empatizar con el hecho de que en este oficio, el de la pintura, el límite es insospechado. El miedo o el deseo marcan nuestras decisiones.

¿Su pintura está en constante expansión?

Así ha sido y sigue siendo. Desde muy pronto, entendí que esta disciplina trasciende los límites que marca un bastidor. Las obras que recibieron el Premio AECA, en ARCOmadrid 2014, ya hablaban de ello. A propósito de este tema, recomiendo el libro ‘Nachleben. La pintura como arte conceptual’ de David Barro.

Una muestra que tiene su origen en Ibiza.

La propuesta nace a raíz de las recientes visitas a diferentes instituciones arqueológicas como el Museu Puig des Molins (Ibiza), el Museo Arqueológico Nacional (Madrid) y el Parco Nazionale Delle Incisioni Rupestri di Naquane (Valle Camonica, Italia). Lugares en los que he podido estudiar y contextualizar elementos y representaciones de profundo valor simbólico, entre los que destacan los huevos de avestruz decorados de la época fenicio-púnica. Hace ya tiempo que enfatizo con la arqueología y con el estudio de las culturas primitivas. Para visualizar el futuro necesito conocer el pasado. Y como ya he manifestado en más de una ocasión: cuanto más refino mi discurso, más cercano me siento al hombre de las cavernas.

Usted defiende una autoría plural y mestiza. Explíquese.

Más que una autoría plural y mestiza, vendría a ser una identidad plural y mestiza. Como indica el título “El concilio de la materia” del texto que, con motivo de la muestra, ha realizado el comisario mallorquín Tolo Cañellas, ‘Desde la pintura’ es un periplo, una travesía, un viaje de este último año de búsqueda a través de la materia y de un amplio tejido colaborativo. Las sinergias con diferentes agentes, de la artesanía mediterránea, me han ayudado a abrir nuevos caminos en los que he estado investigando sobre la incorporación de nuevos medios y materiales para mi proceso trabajo. Como el hierro, la piedra o lo textil. Por lo que esta exposición se teje con muchas manos y oficios. Desde los huevos de arcilla realizados en colaboración con el taller de ceramistas ibicencas Cuina de Fang, como las piezas realizadas junto a los hilos y las puntadas de Catalina Rotger -bordadora de la memoria- cuyas manos, a sus 85 años, bordan con mucha luz desde la absoluta contemporaneidad. Pasando por Algemesí (Valencia), lugar en el que han nacido una serie de obras talladas sobre piedra -a modo de grafiti-jeroglífico- gracias a Boro Toldra y su equipo, o la incorporación del hierro gracias a Rosendo Ramón. Quien me ha ayudado a desarrollar una pieza instalativa que toma como punto de partida Variazioni sul tema del viso humano. Obra del artista y diseñador milanés Bruno Munari. Todos ellos han formado parte del proceso de creación de estas obras. Por lo que todos han participado, en algún momento, de las decisiones que me han llevado a obtener estos resultados. Disfruto compartiendo con buenos profesionales.

Dimoniet_45'5x40cm_Algodón bordado sobre tejido centenario_2025 / .

¿Cree que nos olvidamos de la parte más humana del arte, la de alzar la vista y ver qué pasa en el mundo?

Creo que el tejido cultural se encarga, con su mirada, de cuestionar y de hablar, constantemente, de lo que sucede en el mundo. Da igual si es desde una perspectiva antropológica, social, de género, medioambiental, etc. Lo fundamental (para un posible desarrollo, positivo, del futuro incierto que nos espera) sería cuidar bien a esta comunidad y disponer de más recursos para seguir construyendo desde un binomio, sólido, basado en la educación y en la cultura.

¿Qué otras grandes exposiciones figuran en su agenda para este 2025?

Recientemente, he participado en la exposición MACE. Focus VII, donde presentaba algunas obras que han pasado a formar parte de la colección del MACE Museo de Arte Contemporáneo de Ibiza, y en la muestra colectiva Neopop. Perenne metamorfosi di un mito. En el “Museo d'Arte Moderna Mario Rimoldi” (Cortina d'Ampezzo, Italia). A finales de año, durante los meses de noviembre y diciembre, bajo el comisariado de Gianluca Ranzi y Martina Corbetta, presentaré una exposición individual en la Fondazione Mudima (Milán). Este proyecto será como una especie de “segundo acto” tras lo sucedido en Madrid. Una sublimación de las ideas y los postulados planteados. Y puede que, tal vez, la exposición más importante que haya hecho, hasta la fecha, en el país italiano.