Rodo Gener, actor: «Nos hemos sentido una vez más en la piel de ‘Norats’»

Rodo Gener (Ciutadella, 1973) es un actor de dilatada trayectoria, actualmente girando con Edmond de David Mamet y el viernes con un monólogo cómico de stand up en Alaró. Ha adquirido una notoriedad suplementaria gracias a la liquidación de Norats por los censores del canal autonómico balear.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿IBTrump le ha hecho revivir la experiencia de Norats?»

Nos hemos sentido una vez más en la piel de nuestros papeles de Norats. Nos lo podíamos esperar, Vox ya había registrado una pregunta en el Parlament, no les gustaba la idea.

La liquidación de Norats ha sido contraproducente para sus verdugos.

Les ha salido el tiro por la culata, claramente. Me ha servido para aprender el término de ‘efecto Streisand’, y estamos ante un caso de manual. Cuando intentan cancelar Norats, se genera más curiosidad, que se difunde por las redes sociales.

¿IBTrump le ha hecho famoso al liquidarlo?

Jajaja. Sí, nos ha dado visibilidad. La gente me para por la calle, mi esposa me dice que he crecido en seguidores. La maniobra Codony ha permitido que Norats se haya visto más que sin esa publicidad añadida. Desde Llàgrimes de sang no se alcanzaban audiencias semejantes.

De todas formas, no tiene futuro en IBTrump, no se parece a Xesc Forteza.

No, no está en mi línea. Xesc Forteza fue durante años el referente de un teatro amable, gracioso, y políticamente correcto. Le añoran quienes lo preferían porque no abría heridas y evitaba los temas espinosos, pero el teatro ha de ser incómodo.

Un actor balear no puede prescindir de IBTrump.

El volumen de producción de IB3 es mínimo, cada vez se hacen menos ficciones y ya no son culebrones largos como Laberint de passions. Ahora se despachan en cuatro o seis episodios. Norats se acabó en 2023, la única serie de 2024 fue una coproducción con Valencia, y en 2025 ni está ni se le espera. Fomentar la ficción local debería ser un compromiso irrenunciable de un canal autonómico.

¿Usted es muy de esconderse?

Es otra cosa que tengo en común con Norats. No soy nada sociable, ya me iría bien vivir en las montañas, alejado del mundanal ruido. Lo mío me costó ser presidente de la Associació d’Actors, cuando nos enfrentábamos a Margalida Moner.

¿Ha llegado el papel de su vida?

Todavía no, seguro que está en algún cajón de un escritorio de Spielberg, que un día lo abre y dice «Tate, en Rodo».

Nunca había conocido a un «maestro de armas» especializado en «lucha escénica».

Cada vez hay más demanda, se refiere a todo lo que tiene que ver con pelearse sobre un escenario. La violencia se ha de coreografiar para que sea convincente.

O sea que en IBTrump tuvieron suerte de que no fuera usted a protestar en persona.

Exacto, alerta con el día en que me presente por allí.

Su coetáneo Gabriel Escarrer también practica el ‘kickboxing’, ¿qué les está pasando a los pacíficos baleares?

Ocurre que nos volvemos a sentir ocupados, y nos preparamos por la necesidad de resistir a las invasiones bárbaras que estamos padeciendo ahora mismo.

Señor «maestro de armas», ¿quedamos en que Alec Baldwin es responsable de un homicidio a tiros durante un rodaje?

Pobre, no, es un caso que me interesó y lo seguí. Esto puede suceder en un rodaje americano donde conviven la munición de fogueo y la real, que siempre consigue tiroteos más fiables, pero en España sería prácticamente imposible. En el caso de Baldwin, se equivocó el maestro de armas, que debe efectuar comprobaciones constantes.

«Todos somos mercenarios, tengo la manía de decir que sí».

Es uno de mis defectos, al final digo que sí. A los directores les encanta que acabe aceptando, «vamos a probar». Es el espíritu de aventura. Al proponerme Molts records per Ivanov, me preguntaron si tocaba la guitarra. No había cogido una en mi vida, pero quedaban dos meses y me puse a ello. Siempre se ha de decir que sí, luego ya veremos.

¿Un menorquín es un mallorquín de segunda división?

Eso es lo que piensan muchos en Mallorca. Para saber si un mallorquín es de derechas o de izquierdas, les digo que «soy de Menorca». Si responden que «alguna vez voy allí» son progresistas, cuando responden que «me gustaría conseguir una casa allí», son conservadores.

Ha hecho de cómico stand up.

Es un género que no tengo muy controlado, porque eres tú mismo sin efectos de iluminación ni escenografía. Cuando conozco al público me da más libertad, pero el teatro supone mayor responsabilidad y exigencia.

¿Qué personaje mejoraría hoy?

Esta es buena. Si pudiera dar marcha atrás, cambiaría las primeras interpretaciones y les aplicaría lo que sé ahora. Empecé siendo un amateur, sin formación, y era brutal padecer el síndrome del impostor.