Víctor Ortiz de la Torre: «Gracias a ‘Grand Prix’ cada vez vienen más familias a ver a Wilbur»

El Circaire, el Festival de Circ d’Alcúdia, levanta el telón hoy y lo hace con una de las grandes estrellas de la presente edición, la número diez: Wilbur. El personaje al que da vida Víctor Ortiz de la Torre se subirá al escenario del Auditori a partir de las 20 horas con un espectáculo, Piensa en Wilbur, cargado de acrobacias, humor y mucho riesgo.

«Siempre tiene que haber humor porque mi personaje, Wilbur, es un payaso, un clown, y el payaso se basa en hacer reír y hacer sentir al público», confiesa este cómico gimnasta que acumula más de 600.000 seguidores en Instagram y que ha alcanzado gran popularidad a raíz de su aparición en el Grand Prix de Ramón García en TVE: «Desde que salí en Grand Prix vienen más familias a verme a los teatros, antes de eso venía público más adulto. Yo encantado, porque mi humor es para todos los públicos. Diría que mi vida ha cambiado a mejor, porque vienen familias al completo a ver el show: padres, madres, abuelos, hijos, nietos…»

Campeón de España de gimnasia artística

Durante más de tres lustros, Víctor Ortiz (Alicante, 1981) se dedicó a la gimnasia, llegando a ser campeón de España y compitiendo al lado de leyendas como Gervasio Deferr. «Me apuntaron mis padres siendo yo pequeño, cuando no tenía casi uso de razón. La gimnasia artística era un deporte que le gustaba a mi padre, y había un club en Alicante. Tuve la suerte de que se me daba bien. Empecé de pequeñito y la gimnasia en sí es un deporte que es muy divertido de realizar, el gimnasio es un campo de juego gigante, lo que pasa es con el tiempo la cosa se pone heavy, las acrobacias cada vez son más difíciles, y te puedes cagar de miedo con algunas de ellas, literalmente», afirma entre risas.

Entró en el Circo del Sol

Tras 16 años como gimnasta decidió dedicarse a su verdadera vocación: ser payaso. Cambió la alta competición por la libertad artística del mundo del circo, participando como acróbata en el Circo del Sol en 2007 (Valencia, evento McLaren) y 2008 (Lecce-Italia, Corteo). «En el Circo del Sol entré por la puerta de atrás, sustituyendo a un acróbata y haciendo algún que otro evento privado. Estuve, sí, pero bien poquito. Tampoco es algo que me llenara muchísimo porque llevaba muchos años compitiendo, dando volteretas por todas partes. Así que di el saltito a montar mi propia compañía, con mis paranoias y el humor por bandera. Estaba servido de tanta acrobacia y quería focalizar y ponerme de lleno con la comedia», recuerda.

En 2010, junto a Capitán Maravilla, estrenó Mono A, Mono B, espectáculo ganador del premio del público en el Festival de Teatro y Calle de Valladolid. Y en 2014 comenzó su carrera en solitario con Piensa en Wilbur, el show que podrá verse hoy en Alcúdia. «La parte física y teatral está preparada, la improvisación, no. Hay que dejarse llevar, disfrutar del momento con los números participativos, y lo que surja», comenta entre bastidores.

La acrobacia entendida como arte

Wilbur, o lo que es lo mismo, Víctor Ortiz, lo tiene claro: «La acrobacia en sí es un arte. El arte de controlar tu cuerpo, el movimiento, tu gestualidad corporal».

«El personaje de Wilbur se fue formando desde que nací, y lo fui construyendo desde todas las cosas que me gustan, que he leído, que he visto en películas, en gente con la que me he rodeado, poco a poco, sin saber que acabaría siendo un personaje. Lo que pasa es que cuando ya empecé a dedicarme a la comedia fue floreciendo y cada vez me iba comportando en el escenario de una manera más determinada. Fue poquito a poco, como todo. El de hace 10 años no es el mismo Wilbur que el de ahora, evidentemente cada vez tiene más matices y más vida propia. Se va forjando poco a poco y realmente tiene mucho de mí, no hay tanta distancia entre Víctor y Wilbur», afirma.