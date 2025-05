Adrià Arbona (Papa Topo): "La revolución, si es anal, fenomenal"

¡Ay, qué martirio! ¿Siente España como una tortura?

España duele, sí. Este disco nació un poco con la canción ‘Por España’ (en la que colaboró Samantha Hudson), que para mí significó un antes y un después, ya que me atreví a hablar abiertamente de mis ideas políticas.

Estos días se habla mucho del gran apagón, pero hace ya tiempo que entramos en la era de la oscuridad.

Es un momento duro para vivir no solo en España, también en Europa y el mundo. En Reino Unido se ha borrado la identidad trans y solo se reconocen a las personas cis. Muchos avances que habíamos visto en las últimas décadas están desapareciendo de repente. El futuro, por culpa de Trump y Milei, por citar a algunos, es poco esperanzador en este sentido.

Posicionarse políticamente le puede restar entradas de sus conciertos.

Por suerte o por desgracia nosotros siempre nos hemos movido en el underground, así que hay pocas entradas que perder. Eso no me preocupa en absoluto. Creo que hay gente que está mucho más expuesta que nosotros y tiene que medir más sus palabras.

El miedo como corsé.

Por desgracia siento que cada vez tenemos más miedo la gente que nos sentimos amenazadas. Hasta ahora siempre me había comedido mucho y hablaba con metáforas y de forma un poco ambigua, pero pensé que era el momento de hablar claramente con este disco, que es el disco con el que siempre soñé. Ha sido una liberación, me ha servido para exorcizar ciertos demonios.

En la última Revetla vio al diablo de cerca, junto a Lluïsa Febrer.

Sí, y a parte de eso aquí en Mallorca en los últimos meses he tenido que sufrir bastantes cositas parecidas a esa, pero a nivel más personal.

¿Por ejemplo?

Pues estar en una discoteca y tener que oír: esto está lleno de maricones.

“La revolución, si es anal, fenomenal”, defiende en la canción ‘Emasculación, la solución’.

Pues sí, la verdad. En la lengua española hay muchas expresiones que denotan que lo peor que te puede pasar es que te den por culo. Creo que eso es algo muy arraigado en nuestra sociedad, y todavía perdura. Por mucho que haya leyes que permitan casarnos y adoptar, parece que lo peor que te puede pasar siendo hombre es que te quiten la virginidad anal. ‘Emasculación, la solución’ es una canción que reivindica que hay que eliminar ciertos tabúes.

¿Qué hay que hacer ante la ‘ola reaccionaria’ que sacude el planeta?

Más allá de gritar y alzar la voz, yo no sé qué más se puede hacer, y ni siquiera creo que eso sirva. Soy un poco pesimista y creo que cada vez estamos más abocados a una vuelta atrás en ese sentido y a un auge de la ultraderecha que no sé dónde nos va a llevar.

Adrià Arbona, cantante y compositor del grupo musical mallorquín Papa Topo / Bernardo Arzayus

El suyo es un álbum apocalíptico pero no oscuro.

He intentado que hubiera una brizna de esperanza y que no todo fueran quejas. Hay canciones, como ‘Ven a mis brazos’, que a pesar de que refleja un momento apocalíptico, como de terror, dentro de eso también podemos encontrar el amor, abrazarnos unos a otros y protegernos en los apagones.

La música como escape de “esta insulsa realidad”, como canta en ‘Dime mentiras’.

Sí, una canción que habla de este mundo en el que vivimos, en el que estamos muy conectados con las redes pero a la vez muy aislados en nosotros mismos, muy recluidos.

Con ‘Frágil’ cuestiona el valor de las personas en función de su éxito en las redes sociales.

Sí, es algo que los artistas vivimos muy de cerca. Muchas veces vemos medido nuestro valor artístico por nuestra presencia en redes y el ‘engagement’ con nuestros post y cosas así. Nos vemos abocados a ser publicistas en lugar de ser artistas. Es algo muy de nuestro siglo, que odio y que condiciona mucho. Con terapia y con calma he conseguido, más o menos, liberarme de esas cadenas. Esa es una cruz que todos cargamos.

La calma también ha sido protagonista en este ejercicio creativo: tres años cuidando hasta el más mínimo detalle.

Hay canciones que llevaba escribiendo seis o siete años. Yo solo funciono con presión, y tenía la presión de que había que hacer este disco sí o sí. Así que me recluí en una casa de campo de mis abuelos en Castellón, en medio de la nada, sin cobertura ni nada, rodeado de cabras y ovejas, que pueden escucharse en alguna canción.

Portada del nuevo disco de Papa Topo / Rafael Rojas

Mejor rodeado de cabras que de turistas.

Sí, en Mallorca me cuesta mucho concentrarme. Soy una persona muy dispersa y si no tengo un objetivo claro...

¿Sobre qué quería reflexionar con un tema como ‘Nunca digo no’?

Mucha gente me dice que es la que más le ha impactado del disco. La letra es muy cruda y habla sin ningún tipo de tabú sobre un tema que creo es muy importante hoy en día: el consentimiento, no solo a nivel sexual, también laboral. Muchas veces decimos “sí” por miedo a cosas que no queremos.

¿Alguna vez ha estado cerca de desenamorarse de la música?

Sí, pero en cuanto alguien nos dice que nuestra música le ha cambiado la vida uno recupera el camino.

México y Argentina son dos países con los que Papa Topo ha logrado una conexión especial.

Sí, también Chile y Estados Unidos. Siento que conectamos mucho con Latinoamérica, que estamos en la misma frecuencia. Lo que hemos visto en México no lo hemos visto en ningún sitio. Es un público como de otro planeta, con ellos nos sentimos como los Beatles en Las Ventas.

El disco flirtea con arreglos orquestales. ¿El impresionismo es una inspiración?

Sí, pero también bebe de otras muchas fuentes. Lo que me gusta a mí es el eclecticismo elevado a la máxima potencia. El título del álbum, ‘Presto y con toda la fuerza’, proviene una indicación de tempo que Haydn da en el último movimiento de su obra “Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz”. Tenía pensado otro título, ‘Tormenta de verano’, pero este resumía mucho más la actitud del disco y el tono.

Que nadie se despiste: sus canciones son para ser bailadas.

Lo que busco mucho con mis canciones es que a pesar de que son muy complejas a nivel armónico y melódico tienen que ser fáciles de escuchar al oído, reconocibles y muy bailables. Me gusta buscar, dentro de la complejidad, la simplicidad, algo que hacen los Beach Boys y ABBA.

Fades, Baaldo, Jordi Maranges… ¿Son músicos con los que comparte afinidades?

Todos ellos son amigos míos y agradezco mucho que existan. Cuando empecé, siendo un niño de 16 años, gente como Marlovers me protegieron mucho. Sentía que era un bicho raro dentro de la escena musical, hoy no lo soy tanto.