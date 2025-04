Miquel Segura, la libertad creativa de elegir entre la cerámica y la pintura

Miquel Segura (Palma, 1961) se enfrenta al lienzo o al barro siempre con la intención de hacer algo diferente. No importa si es pintura o cerámica, las dos formas de expresión que le definen: «Repetirse es morir», dice. Es por esto que el artista se plantea de forma constante retos con los que abre nuevos caminos creativos, sendas que pueden llevarle hasta un lienzo o una pieza cerámica. Así, como ejemplo, cita una de sus últimas exposiciones en Mallorca: «Me obligué a partir de un punto, una mancha redonda. A partir de aquí puede surgir un bol o una pintura».

Para Segura, las dos disciplinas se mueven la una a través de la otra, coincidiendo en el uso de los materiales y la paleta de color. Sin embargo, siempre hay una prioridad; una preferencia: «Todo sale de la pintura, estoy en un momento con muchas ganas de pintar y muchos encargos de cerámica y eso me quita tiempo», apunta.

Algunas piezas de cerámica, creación Miquel Segura. / Miquel Segura

Aunque el reto es esencial para no repetirse, Segura tiene claro que los temas, en el arte, nunca se agotan: «porque no son importantes, lo relevante es cómo haces la obra, no lo que representa». Así es como un tema banal como una manzana o unas botellas adquieren dimensión artística en Cezanne o Morandi: «La pieza final es lo que te proporciona el estilo. Una cara, un bol, una flor… no tienen importancia es cómo lo has plasmado».

Cuando el proceso creativo se convierte en la búsqueda de la emoción, la técnica puede convertirse en una carga que conviene abandonar. Es por esto que Segura más que preocuparse por el cómo, se centra en lo que es capaz de hacer. «La técnica hay que tenerla y hay que olvidarla. Hay que saber cómo preparar una tela o cómo plasmar un claroscuro en un dibujo, pero eso es algo que te lastra durante muchos años y te lo tienes que quitar de encima. Pero si no la tienes, no puedes llegar asegún que lugares». En definitiva, «lo que buscamos tantos artistas es que una pieza te emocione cuando la veas o la toques, sin tener el peso de tener que hacerlo técnicamente bien», razona.

Pieza de cerámica, Miquel Segura. / Miquel Segura

Cerámica: utilidad y arte

En la obra de Segura convergen las dos vertientes de la cerámica: la escultórica y la utilitaria. De hecho, el artista participará el próximo mes de octubre en el International Chawan Festival de Taiwan, un encuentro en el que participan ceramistas de todo el mundo especializados en la ceremonia del té. «La utilizad de la pieza me interesa, le da un valor que aprecio mucho». Sin embargo, Segura es partidario de que la cerámica entre por pleno derecho en los circuitos del arte contemporáneo: «En Oriente hay un coleccionismo muy importante. En Europa, la cerámica ha entrado en el arte a través de pintores como Chillida, Tàpies o Miró. Esto está cambiando y los ceramistas empiezan a ser considerados artistas, sin necesidad de que haya un pintor detrás. Sin embargo, faltan galerías y falta la figura del coleccionista de cerámica», reflexiona.