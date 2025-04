El artista Markus Linnenbrink une Es Baluard Museu y el Casal Solleric en una exposición doble

Entrar en una obra de arte es tan fácil a partir de este martes como apretar el botón del ascensor de Es Baluard e introducirse en él o como acceder al interior del Casal Solleric y subir las escalinatas que conducen al patio.

Ambos recintos envuelven al visitante con las intervenciones del artista Markus Linnenbrink, que podrán visitarse hasta el día 7 de septiembre en la primera muestra conjunta que llevan a cabo los dos centros expositivos públicos en toda su historia.

La inmersión por partida doble en su colorida obra comenzó con un lienzo en blanco. «Debo agradecer esta invitación y la confianza en mí porque había paredes blancas y me permitieron hacer lo que quisiese sin personas interfiriendo y esta es siempre la mejor manera de obtener un buen resultado», como reconoció el pintor alemán especializado en realizar intervenciones en grandes espacios arquitectónicos.

El trabajo en el Solleric es sobre un vinilo para proteger el histórico casal, aunque logra igualmente que el lugar «deja de convertirse en soporte para transformarse en pintura», destacó la comisaria, Jackie Herbst, junto a Fernando Gómez de la Cuesta.

Además, es «un campo expandido capaz de superar el plano vertical y cercano a la psicodelia», añadió el director de Es Baluard, David Barro, en la presentación de esta especie de «performance que se prolonga por las paredes, el suelo y el techo», como ocurre en el ascensor y en el pasillo central de Es Baluard.

El artista con su obra en el ascensor de Es Baluard / B. Ramon

Verdades profundas

El largo título de la exposición es Whatwethinkasinsignificantprovidesthepurestairwebreathe, en inglés escrito todo junto, tomado de un verso de la canción The secret life of plants, de Stevie Wonder.

Lo que quiere expresar es que «en lo aparentemente insignificante e imperceptible a menudo se ocultan las verdades más profundas», destaca el texto de la hoja de sala, y «encapsula un pensamiento sutil que, expresado con sensibilidad, mantiene intacto el misterio de la percepción del vacío», añade.

Linnenbrink afirmó que lo que hace «es muy sencillo. Cojo algo y lo repito una y otra vez, aunque de la simplicidad crece la complejidad y así lo demuestran todo tipo de analogías de lo que hago a lo largo de la Historia del Arte».

Su trabajo «obliga al espectador a reconocer de forma intuitiva el gesto propio del artista: un dripping, es decir, una acumulación de pigmentos que generan superficies dinámicas donde una cromática vibrante y salvaje fluye, se sedimenta y filtra entre los resquicios del lugar, un rastro donde el recuerdo emerge de la intersección entre materia y ausencia», tal como especifican desde Es Baluard Museu.

Para ponerlo en práctica en la isla, el artista ha contado con la ayuda de su hijo, Julius, «subido a la grúa durante días», y de cuatro estudiantes de Bellas Artes de la escuela universitaria Adema.