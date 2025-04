La Fàbrica Nova de Sóller, el tesoro textil que se convertirá en museo

El continuo bailoteo de las bobinas de madera al desprenderse de los hilos y los golpes de las lanzaderas al pasar de un lado al otro del telar probablemente no se volverán a oír en la Fàbrica Nova de Sóller, aunque cuando se convierta en museo los visitantes lo podrán imaginar.

Pese a que aún quedan años para que sea una realidad, el Consell de Mallorca ha dado un paso decisivo con la aprobación de un presupuesto de tres millones para comprar «el único inmueble de la industria textil de la isla que se conserva completo y con una parte de la maquinaria antigua, e incluso con la de otras fábricas de la Vall ya desaparecidas», destaca la coordinadora de Patrimonio Histórico Industrial de Mallorca, Aina Serrano.

«Parece que quedó atrapado en el tiempo tras cerrar en los años 70, de ahí su valor», añade Antoni Quetglas, coautor de La producció de teixits a Sóller.

Compra del edificio

La consellera de Cultura de la institución insular, Antònia Roca, avanza que lo primero que harán será «encargar una tasación para negociar con la propiedad. El año pasado solicitamos otra porque queríamos que la Fàbrica Nova fuese adquirida con el Impuesto de Turismo Sostenible del Govern, por lo que calculamos que los tres millones son suficientes para la compra y las intervenciones más urgentes».

La responsable política recuerda que «existe peligro de derrumbe en algunas partes del edificio y los propietarios no lo han solventado, pese a los sucesivos requerimientos, por lo que hay que actuar rápido, ya que se trata de un Bien de Interés Cultural».

Parte del tejado de la Fàbrica Nova se ha derrumbado / Pere Joan Oliver

También está incluido en el catálogo de los 100 elementos más relevantes del patrimonio industrial en España, porque «tiene suma importancia no solo como bien inmueble, sino por su maquinaria, los motores y otros elementos muebles, además del fondo documental, custodiado en el archivo municipal», según explica Serrano, para quien «todo forma un conjunto indivisible muy valioso con el que poder conocer la potente industria textil que tuvo Sóller, que contó con 11 fábricas mecanizadas».

Para la experta en Patrimonio Histórico Industrial, «lo ideal sería que el futuro museo mostrase la evolución desde el proceso manual previo, debido a que las fábricas no surgieron de un día para otro, sino que había una tradición textil con pequeños talleres de tejedores que trabajaban con cáñamo y lino, aún no con algodón, y poco a poco se juntaron para crear las fábricas cuando llegó la mecanización».

Además de este pueblo de la Serra, Esporles y Palma fueron los otros productores textiles de la isla, por lo que «el discurso museográfico puede tener una parte que hable de ello para contextualizar Sóller y su importancia en esta industria, que junto a la agricultura (cítricos y aceite) era el principal modo de sustento de la población de la Vall. Y en torno a ella vivían talleres de herreros, carpinteros y más oficios complementarios», apunta.

Otras fábricas textiles

Quetglas detalla que la Fàbrica Nova «se fundó en 1921 y, como no era muy amplia, se especializó en tejidos de medidas pequeñas», en concreto de dril (tela fuerte de hilo o algodón crudos), «mientras que La Solidez, cuyo solar se convirtió en un aparcamiento, se centró en fabricar sábanas y telas grandes; y Ca les Ànimes se modernizó con maquinaria contemporánea.

Los telares y el material documental de las tres fábricas se conserva, por lo que el museo podrá ofrecer un recorrido por diferentes épocas de la industria textil».

El historiador y responsable del archivo de Sóller señala que «también se ha podido recuperar parte de los fondos de Can Pelut, Can Moana y Can Bac, y hay que ponerlo en valor, porque es el archivo de esta especialidad más importante de Mallorca».

Telares y máquinas

La Fàbrica Nova desarrollaba todas las fases de la producción, desde el tratamiento inicial con agua del hilo, que llegaba hilado, hasta el tejido final.

La experta del Consell en Patrimonio Industrial cuenta que también se mantienen las picas en las que se limpiaba, blanqueaba y teñía el hilo; además de dos máquinas para llenar las bobinas de las lanzaderas (una de ellas manual), otra para preparar los cañones con los que se nutría el urdidor y el propio armazón en el que se colocaban los hilos para los telares.

En cuanto a estos, se ha conservado y protegido dentro del Bien de Interés Cultural un telar de garrote, «de los más primitivos»; otro de espada, «con una pequeña innovación respecto al de garrote y datado a principios del siglo XX»; y un telar doble, que incorpora un motor eléctrico; así como el citado telar moderno de Ca les Ànimes, que es de los años 70 u 80.

Fàbrica Nova de Sóller antiguamente / Libro 'La producció de teixits a Sóller'

Otros elementos preservados son los embarrados, poleas y ejes de 1922 y que se utilizaban para transmitir la energía a todas las máquinas de la fábrica; el motor de gas pobre, de principios del XX, y dos eléctricos de los años 30 y 40; además de una caldera atribuida a Joan Oliver ‘Maneu’ y «pequeñas cosas muy interesantes».

Entre ellas destaca «una máquina para cortar las telas que se incluían en los libros de muestras, es decir, los que transportaban los comerciales durante sus viajes para vender la mercancía».

Aina Serrano avanza que tienen «muy bien guardados libros de muestras de diferentes fábricas de Sóller, un material muy valioso para el museo textil».

Todavía falta mucho tiempo hasta que luzcan expuestos en una vitrina del inmueble ubicado en el camino de Cas Jurat porque tras la compra y las intervenciones más urgentes, habrá que rehabilitar el edificio en base a un plan director, restaurar toda la maquinaria y el resto de elementos, y redactar un proyecto museográfico, enumera la especialista.

El Consell ha dado el primer paso después de décadas de expectativas frustradas, ya que desde los 90 se lleva hablando del museo de la industria textil de Sóller, pero parece que ahora no volverá a caer en el olvido.