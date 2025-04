Una Passió apassionada

Els primers biògrafs atribueixen a Bach la composició de cinc passions, una forma musical pròpia del luteranisme. D’aquestes, dues ens han arribat senceres i sense cap dubte van ser escrites per ell: La Passió Segons St. Joan BWV 245 i La Passió Segons St. Mateu BWV 244.

Què volen dir aquestes lletres, BWV, que apareixen davant cada obra bachiana? Es tracta de les inicials de Bach Werke Verzeichnis (BWV) o Catàleg de les obres de Bach i que fou elaborat pel musicòleg alemany Wolfgang Schmieder en la meitat del segle XX. És un catàleg temàtic, no cronològic i per tant amb el número no podem saber l’època en la qual l’obra fou elaborada. Primer tenim les cantares, les passions, la música vocal, la d’orgue....

A Leipzig, hi ha dues esglésies, Sant Tomàs i Sant Nicolau, que, en temps de Bach, rivalitzaven en importància, per a la qual cosa si un any una festa gran es feia a tal església, l’any següent es celebrava en l’altra.

El Divendres Sant de 1724 va caure el 7 d’abril i aquell any tocava que la Passió, com a forma musical, s’interpretàs a Sant Nicolau. Per aquest motiu, Bach i els seus músics, estrenaren La Passió segons Sant Joan a aquella església.

Es tracta d’una obra plena de sentiment, en la qual alternen cors, solistes vocals, recitatius, àries i moments instrumentals. Tot, amb el Coral com a referent, entenent per Coral la forma musical pròpia de la litúrgia protestant i que des de Luter, canten en alemany els fidels a les cerimònies.

Si el text para de dolor, aleshores la música és d'una manera diferent que si parla d'alegria o de festa

A La Passió segons Sant Joan, més curta que la de Sant Mateu, cap nota no és casual. Totes les melodies, els acompanyaments, les inflexions de la veu fins i tot, tenen un perquè. Si el text parla de dolor, aleshores la música és d’una manera diferent que si parla d’alegria o de festa. Tant és així, que la manera d’entonar els recitatius és única. Mirau uns exemples: quan l’evangelista parla que Pere plorà amargament després d’haver cantat el gall, ho diu d’una manera que sembla un plor, quan es conta que Jesús fou fuetejat, l’orquestra simula uns cops de fuet i quan Crist mor i «el vel del temple es va rompre», com diu el text, aleshores els contrabaixos simulen aquests esqueixos de la tela. En una paraula, a les Passions i també a les Cantates, Bach es mostra únic i insuperable.

Avui horabaixa, en el Teatre d’Inca (19h) i demà a l’església de la Mercè de Palma (19.30h), Bernat Quetglas dirigirà aquesta obra monumental en la qual participaran l’Orquestra i Cor de Cambra de Mallorca i diversos solistes vocals. Una cita que sense dubte hem de recomanar.