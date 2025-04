Cayetana Guillén-Cuervo: "Ahora nos toca hablar por todas las mujeres silenciadas a lo largo de la historia"

Cayetana Guillén-Cuervo es actriz, periodista, gestora cultural y empresaria, además de presidenta de la Academia de Artes Escénicas de España y directora general corporativa del grupo Séptima Media. Este pasado viernes fue la invitada de un foro celebrado en Palma para hablar de liderazgo femenino en la empresa a partir de su experiencia personal. “Yo creo que por primera vez en la sociedad se nos tiene más en cuenta que nunca”, declaró sobre las mujeres de su generación, que, según dijo, ahora son valoradas por su criterio. Su visita a la isla se produjo un día después de haber emitido un comunicado en el que pidió perdón a su amiga Amaia Montero por haber confirmado la vuelta de esta cantante a La Oreja de Van Gogh, una polémica sobre la que no quiso volver a hablar “por el bien de todos”.

“Vengo a hablar de mi propia experiencia, de lo que me ha podido a mí formar mi identidad, de la gente que ha sido clave en esa historia de superación, que al final todas las vidas son una historia de superación, de algún sitio salimos, algún sueño buscamos, algún sueño cumplimos, siempre hay gente que te ayuda a conformar esa identidad con la que tú sales al mundo”, explicó a los medios de comunicación poco antes de su ponencia en el encuentro Empresa y Futuro, organizado por Economia de Mallorca en el hotel Iberostar Llaüt, en Platja de Palma.

Como empresaria y gestora cultural analizó cuál ha sido la evolución de la mujer en su sector: “Hemos ido conquistando la confianza de los demás, hemos ido demostrando que nuestra apuesta es muy ecléctica, que apostamos por la diversidad, por la inclusión, por la escucha activa, por el consenso, por el debate. Creo que nos gusta poco la confrontación, que vamos más por la reflexión, por intentar llegar a acuerdos, y que la mirada femenina es interesante porque es la otra mitad del mundo, quiero decir, es que más allá de que no hay más remedio, es que somos la mitad del mundo. Entonces, ahora nos toca hablar por todas las mujeres silenciadas a lo largo de la historia, en todas las disciplinas”, afirmó.

Proyectos profesionales y polémica

Actualmente, Cayetana Guillén-Cuervo sigue al frente de los programas de TVE Atención Obras y Versión Española y el lunes se encargará, junto a Paloma del Río, de la retransmisión en directo de la llegada de La familia de la tele, estreno que tuvo que aplazarse debido a la muerte del Papa. El 12 de mayo, la Academia de Artes Escénicas que preside entregará los Premios Talía, en los que el actor Antonio Banderas recogerá el Talía de Honor. Fue precisamente en un acto relacionado con estos galardones donde Guillén-Cuervo desveló que su amiga Amaia Montero le había comunicado que volvía a La Oreja de Van Gogh, un anuncio que todavía no se ha hecho, por lo que sus palabras provocaron una gran polémica. La actriz se vio obligada a emitir un comunicado en el que pidió perdón y dijo sentirse “muy triste”. En su visita a Palma, no quiso responder a preguntas sobre esta cuestión. “Con todo el respeto, no voy a hablar más, ya dije ayer [en referencia al comunicado] lo que tenía que decir y no voy a contestar más, porque creo que ya está. Entiendo que me lo pregunteis, pero yo no voy a contestar más, por el bien de todos”, declaró.

La actriz y periodista es la directora general corporativa de Séptima Media, un grupo de comunicación que está creando una productora para impulsar proyectos de todo tipo, pero “que hablen de cosas que aporten a la sociedad”, según comentó. En esa línea mencionó la película Si te contara, dirigida por Alfonso Albacete y en la que ella es productora ejecutiva, guionista y protagonista. “Mi interés es captar y levantar proyectos que puedan aportar cosas buenas, que puedan aportar reflexión, que puedan aportar punto de vista, que puedan aportar espíritu crítico, en los cuales la mujer sea protagonista por su propia historia, por su propia mirada, no viviendo u opinando a través de historias de sus maridos o de sus hermanos o de lo que sea”, añadió al respecto. La intérprete agradeció a Alejandro Samanes, exdirectivo de grandes grupos como Mediapro o Secuoya, que haya contado con ella para que haya “una mirada femenina, una mirada con herramientas, una mirada con experiencia, pero una mirada por alguien que va a luchar, sin duda, por la inclusión, por los derechos y la igualdad”. “Soy activista cultural, activista LGTB, activista, en general, de las mujeres competentes, de las mujeres que tienen más que decir y yo creo que aquí se apuesta porque a través de mí haya miradas diversas y que esté la mujer presente en los proyectos de una manera activa, y eso es lo que voy a intentar”, añadió sobre su función dentro de Séptima Media.

Con «muchos frentes abiertos» profesionalmente hablando, Guillén-Cuervo explicó que se levanta temprano para responder correos y hacer trabajo de despacho, y luego se centra en la siguiente tarea, «como compartimentos estancos». «Tengo una vida bastante organizada», aseguró.