Cristina Medina, actriz: "Nunca me he aprovechado de mi fama"

Cristina Medina interpreta al personaje principal de la obra corta La marquesa de Larkspur Lotion, que junto a Háblame como la lluvia componen el espectáculo Tennessee, que se podrá ver en el Teatre Principal de Palma este sábado, 26 de abril de 2025. Son textos del dramaturgo Tennessee Williams y la actriz, muy conocida por su papel de Nines en La que se avecina, ha coescrito el entremés que redondea esta función. Superviviente de cáncer de mama, se ha volcado en su fundación con la que ha creado una aplicación para ayudar a recuperar calidad de vida a otros pacientes oncológicos.

Viene al Teatre Principal con textos de Tennessee Williams. ¿Cómo es trabajar con este material?

Es un gran placer, porque claro, son textos que apuestan 100% por la interpretación. Tennessee Williams, en general, te habla de todo y nada porque por lo que apuesta siempre son por personajes que luchan por sobrevivir ante cualquier situación, que siempre están muy denigrados, pero tienen su dignidad. Los textos al final apuestan mucho por la interpretación pura y dura.

Como actriz, ¿le ha supuesto trabajar o prepararse de una manera diferente?

No. Yo no sé si será porque llevo ya más años que un bosque, desde el 92, con más de 25 producciones a la espalda, de muchos estilos, pero yo afronto cada trabajo siempre de la misma manera. Aparte de aprenderme el texto, cada día voy al ensayo a respirar, a respirar la complicidad con el propio personaje, con los compañeros, a respirar cuál es la energía que se crea entre unos y otros. Porque al final eso es lo que es el teatro, el teatro es energía para mí.

El teatro es mi vida, es lo que me apasiona"

En 'Tennessee', ¿qué personaje interpreta?

Pues en la primera obra hago de la marquesa y, luego, el entremés también lo hago yo. Lo hemos escrito entre la directora, María Ruiz, y yo. Y Háblame como la lluvia la hacen Rebeca Torres y Eleazar Ortiz.

¿Se había lanzado ya a la dramaturgia?

Sí, a la dramaturgia me llevo lanzando desde el 97, con la compañía Pez en Raya. Todos los espectáculos eran dramaturgias comunes entre el director, Joan [Estrader] y yo, y luego como dramaturga cien por cien, de escribir para otras personas, he hecho tres producciones. Es algo que me gusta mucho y me sale con bastante fluidez, como la dirección, lo que pasa que a mí se me conoce sobre todo por actriz, lógicamente.

¿Qué le aporta el teatro?

Para mí el teatro es mi vida, es lo que me apasiona, además como ya llevo tantos años, no me cuesta nada, lo disfruto como el primer día o más, porque el primer día, los segundos, terceros y cuartos se está nerviosa, se está insegura, hay muchas cosas que a veces te bloquean... Yo, ahora mismo, esos bloqueos no los tengo, la verdad es que para mí el teatro es disfrute puro y duro, un sitio donde aprendo continuamente, eso es para mí el teatro.

Si yo me pongo a hacer monólogos basados sobre el personaje de la Nines, entonces se llena el teatro"

¿La fama de 'La que se avecina' le ha ayudado a que vaya más gente al teatro?

Sinceramente, por mi experiencia, no, ¿por qué? Porque yo no voy a los teatros ni hago obras que tengan que ver con el personaje de Nines, entonces, yo sé que otros compañeros hacen espectáculos o hacen producciones que sí tienen más que ver con los personajes que hacen en la serie. Si yo me pongo a hacer monólogos basados sobre el personaje de la Nines y el cartel que pongo es el de los brazos así cruzados y con la cara de tal, entonces se llena el teatro, eso es seguro. Pero si tú pones obras tenecistas, vendrá la gente a la que le gusta el teatro. Yo sigo haciendo ese tipo de producciones, nunca me he aprovechado de mi fama en el otro sentido, que no lo critico, cada uno que haga lo que le salga del alma, por supuesto que sí, pero a mí no es el tipo de producción que me gusta, a mí me gusta la creatividad, me gusta el riesgo, me gustan los buenos espectáculos.

¿Se encuentra con público joven en el teatro?

Pues depende de qué tipo de espectáculo. Por ejemplo, con Tennessee Williams, el público suele ser más mayor, porque claro, ¿quién coño de joven conoce a Tennessee Williams? Nadie, y muchas veces hasta gente de nuestra quinta, que si no les dicen que es el de las películas de Marlon Brando...

Tuve tres cánceres, en la misma mama... Han sido unos años muy duros, muy complicados"

Está muy volcada con la fundación Oncolomeeting.

Todo el mundo sabe que en el 2021 me detectaron cáncer de mama, que tuve tres cánceres, en la misma mama... Han sido unos años muy duros, muy complicados, porque esto es una enfermedad que no se conoce verdaderamente, socialmente hablando. Hay muchísimos efectos secundarios, no solo orgánicos y emocionales, que ya son la bomba, sino sociales y burocráticos. Lo que yo iba poniendo en redes tenía mucha repercusión y ayudaba mucho a la gente. Lo que pasa es que la gente no sabía que a mí me ayudaba escuchar sus mensajes, porque así me daba cuenta de que no era la única que le estaba pasando eso. Y con eso descubrí que falta unión.

Otro momento de su actuación. / Esmeralda Martín

¿Qué hace esta fundación?

Se me ocurrió la idea de abrir una aplicación de contactos donde unificar a toda la comunidad oncológica, pacientes, acompañantes, supervivientes, voluntarios, asociaciones, fundaciones, clínicas y hospitales. Esta app va a ver la luz ahora, el 20 de mayo. Para que no fuera un negocio, decidí, junto con otro superviviente de cáncer, David Galván, y junto con un radiólogo-oncólogo investigador, Javier Anchuelo, abrir una fundación. Todo lo que vayamos ganando con la app irá destinado, a la larga, a la investigación, por un lado, de la medicina regenerativa y para la recuperación de la calidad de vida en supervivientes. Y luego, esto es muy ambicioso, intentaremos ayudar a otras fundaciones que se están dedicando a que la gente pueda volver al trabajo de una manera más digna, porque también hay muchas dificultades con esto. La aplicación, como yo digo, es dar el primer paso hacia una comunidad oncológica unida.

Cuando esté lanzada la app, ¿Va a intensificar el trabajo de interpretación?

Yo ya no me intensifico más. Me intensificaré en todo caso en pasármelo todo lo bien que pueda, que nada más que se vive una vez. Pero bueno, sí, tengo que trabajar, además, porque me hace falta. Ahora hago una zarzuela, Cómicas, del 8 al 11, en el Teatro de la Zarzuela de Madrid, con dirección de Pepa Gamboa y dramaturgia de Antonio Álamo, y luego estaré en Mérida con el espectáculo Los Hermanos, dirigido por Chiqui Carabante. Y bueno, hay algunas propuestas de televisión y también de una película para grabar un personaje secundario. Y luego en la próxima primavera, sí que quiero abrir el telón de un nuevo espectáculo mío con mi banda, con mi música, que estoy yo muy enrollada con la música, y eso será el año que viene. Y luego, creo que me voy a pagar un año sabático, mira lo que te digo.