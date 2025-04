Los escritores locales firman libros y celebran Sant Jordi en Palma

Este Sant Jordi 2025 en Palma ha contado con casi 150 firmas de escritores locales, protagonistas de esta fiesta literaria y que, en muchos casos, hicieron doblete o triplete, repartiéndose entre diferentes puestos de las librerías.

Uno de los que firmó en varios expositores de la plaza Major fue Sebastià Alzamora. Se cumplen 30 años de su libro Rafel, reeditado y del que ayer dedicaba ejemplares a sus lectores, aunque también de Reis del Món y de otras de sus obras. “Sant Jordi es el gran día de la palabra, de la civilidad, es un día en que la gente sale a regalar libros y flores y me cuesta imaginar una manera más bella de representar la convivencia, la tolerancia y el diálogo, así que es una gran fiesta”, declaró. Es también, “una gran ocasión de salir a la calle y encontrarnos con los autores y con los libros de los otros, porque generalmente estamos en casa y este es un día para salir”, añadió el escritor llucmajorer.

Muy cerca, Felip Munar firmaba ejemplares de La petjada diària de la religiositat. “Nunca había firmado tantos libros, y eso que este es algo muy sencillo. La gente compra libros, así como muchos años venía y miraba, hoy se llevan libros, la gente tiene ganas de leer, esto es extraordinario, me voy con una sorpresa buenísima y agradable. Además, hace un día precioso y todo invita a ser felices”.

Miquel Àngel Lladó esperaba poder ir a mirar libros entre firma y firma. “Es un día de fiesta, de poner en valor el libro, la lectura, este espacio de libertad que tantas cosas nos aporta”, coincidió con otros de sus compañeros de oficio.

En el puesto de Llibres Ramon Llull firmaba libros Pedro de Montaner. “Es una fiesta muy importante, no solo para los libreros, también para los autores y los lectores. Estoy contento porque estoy viendo que tiene mucho éxito, hay mucha gente que se pasea, y hay que difundir la investigación, la literatura y este es un vehículo muy importante para hacerlo”, afirmó desde ese lugar tan transitado ayer. También él, como padre y abuelo, ha participado en esta fiesta en otras ediciones y considera especialmente significativo este contacto directo de los ciudadanos con los libros y escritores.

“Sant Jordi sirve para hacer visibles a los escritores, que siempre quedamos como unas personas de las que no se sabe qué cara tienen. Aquí la gente nos puede ver, tienes el retorno del lector, que siempre es algo muy agradable y, sobre todo, Sant Jordi es una fiesta que es del pueblo y es magnífico que sea así”, comentaba Climent Picornell, quien comenzó la jornada firmando en el expositor de Embat Llibres en Sant Miquel.

Junto a él estaba Dora Muñoz, autora de novela negra. “Sant Jordi es la fiesta que más me gusta”, afirmó. Ha estado en cuatro ocasiones firmando libros, pero cuando no ha coincidido con la publicación de alguna de sus obras, también la ha disfrutado, paseando y comprando libros.

“Es un día muy agradable porque ves una cantidad de gente que normalmente no tienes ocasión de ver y además estamos sentados, cuando todo el mundo está de pie, así que es más cómodo”, comentaba con humor Joan Mayol, tras el mostrador de Quars Llibres. Antes de firmar libros, ya había paseado por Palma y tenía pensado volver a hacerlo después. Quizás el próximo año firme la novela que publicará tras el verano, según avanzó.

A su lado, la ilustradora Enriqueta Llorca se estrenaba firmando como novelista, tras la publicación de Una aventura entre el mar y el cielo. El extraordinario viaje de Escafi y Fosca. “Es especialmente emotivo el día por lo que supone esta novela para mí, otros años he estado firmando en calidad de ilustradora y este año lo hago en calidad de escritora, pero también acompaño la dedicatoria con un dibujo", advertía. Para ella, que hace gala de ser “una gran lectora”, el de Sant Jordi “es un día especial”. “Me ha gustado mucho siempre, además, he estado viviendo en Barcelona, donde se celebra con especial emoción, con lo cual, me gusta mucho”, contó.