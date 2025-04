Ramellets desvela en su nueva canción la afición oculta de la chica de 'Lo que hay x aquí' de Rels B

Ramellets lo ha vuelto a hacer. Nada como inspirarse en el temazo de un paisano para sacar otro: personal, genuino, también único. Ante el lamento y las confabulaciones de 'Lo que hay x aquí' de Rels B, la banda esporlerina de ball de bot ha respondido al artista internacional mallorquín con el humor local al que nos tienen acostumbrados.

Así, Ramellets tira de juego de palabras y presenta hoy ‘Arrels’: la historia de una chica que, después de dejarlo con su novio ha encontrado consuelo yendo a clases de ball de bot. Simula que es la misma que ha roto el corazón a Rels B, por eso a “De la noche desnudos, bebiendo en el mar/ Y me puso triste pensar que ya no / Y que hay otro que ahora ocupa mi lugar”, la chica a la que Ramellets ponen voz responde: “I no vull seguri-te el joc / que, d’això, tu en saps massa. / Qui “ocupa” al teu lloc / és un ball el diumenge a plaça”.

“A nuestros hijos les encanta Rels B y nosotros le respetamos muchísimo. Simplemente, nos pareció divertido pensar que, mientras alguien sufre imaginando que qué estará haciendo la otra persona, esta realmente se entretiene haciendo algo de lo más inocente”.

Ramellets es un grupo burlesco y divertido que nació en 2022 en Esporles con el objetivo de hacer del ball de bot un estilo actual y fresco. Compuesto por 12 músicos, se basa en las tendencias para acercar la cultura popular y la música tradicional a la sociedad.