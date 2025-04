El buen tiempo y las vacaciones se alían con la literatura en este Sant Jordi en Palma

Las mejores expectativas de los libreros están puestas en este Sant Jordi 2025, que tiene como aliados el buen tiempo y las vacaciones de Semana Santa. Mucha gente ha aprovechado la mañana para pasear y comprar libros y aún queda mucha tarde por delante (hasta las 21 horas), en la que se espera una mayor afluencia de asistentes. Además de títulos de autores superventas, esta es una edición que ha apostado por los escritores locales y por las sagas de fantasía, dirigidas principalmente a un público juvenil.

Un total de 28 librerías han instalado un puesto en la calle, distribuidas en dos ejes: uno que va desde la plaza de España, pasa por Sant Miquel y plaza Major hasta Cort; y otro que conecta el paseo del Born, la Rambla y Via Roma. El lema de este año es “Sant Jordi és una festa” y este Día del Libro cuenta con sus propios caparrots: na Rosa y en Tom, que han protagonizado un pasacalles esta mañana y lo repetirán esta tarde.

Miquel Ferrer, presidente del Gremi de Llibreters de Mallorca, ha mostrado su satisfacción por cómo está yendo este Sant Jordi, después de la anterior edición, marcada por el mal tiempo y varias horas de lluvia, por lo que en este 2025 se esperan mejores resultados. “La gente está comprando, también hay que recordar que es el único día del año en que se hace un 10% de descuento, que dentro del sector del libro es muy importante, por lo que la gente aprovecha, las librerías están llenas, hay gente y está comprando”, ha comentado este librero.

Con su librería, Rata Corner, y para “huir de la dictadura de las novedades que salen estos meses y que parecen que son los libros que debes tener”, Ferrer ha seleccionado también libros que tienen un par de años y “mucha diversidad”.

Mirando al cielo

El presidente de los libreros no ha sido el único que ha mirado al cielo en este Sant Jordi. “Hemos tenido la fortuna este año de que ha hecho un día espectacular, el año llovió las tres primeras horas, y está siendo una grandísima mañana, un montón de gente por las calles, buenas ventas, naturalmente, grandísimo ambiente también y la tarde promete todavía más”, comentaba este mediodía Borja Rigo, gestor cultural de Agapea, tras el expositor que han instalado en la Rambla. “Apostamos por la variedad, desde temática local hasta lo que está más de moda ahora, narrativa romántica juvenil, ediciones especiales, fantasía, novedades… y sobre todo está funcionando muy bien las ediciones especiales, están muy de moda los cantos tintados, están en boga y funcionan muy bien, como una de las grandes novedades que es Quicksilver (de Callie Hart) y también Brandon Sanderson que sigue publicando un montón de libros al año y vendiéndose”.

En este día, las librerías se echan a la calle y se llevan con ellas una muestra variada: bestsellers, clásicos, fantasía y, por supuesto, autores locales. En el puesto de La Librera del Savoy, en el Born, han llevado 1.700 libros, cuenta su propietaria, María Riutort. “Traemos lo que más se suele solicitar, bestsellers, y algo más de calidad, más literario, hemos traído infantil, cocina, gastronomía… un poco de todo, porque después siempre te piden el que no tienes. Pero intentamos traer algo variado, tanto en ensayo como novela histórica, como temas más actuales, lo que representa la mesa representa un poco lo que hay en la librería”, explica. “Lo bonito, ya que los libros salen a la calle, es que te dejes sorprender, te pasees, escojas y te lleves un par de libros”, añade Riutort.

Las mejores imágenes de Sant Jordi en Palma /

Ganas de comprar

También en La Rambla está instalado el puesto de Ínsula Literària. “Está yendo muy bien, hace buen día, la gente está saliendo a la calle muy animada y con ganas de comprar”, ha constatado Carme Morell. “Al ser una semana en que mucha gente está de vacaciones o con los niños, se está repartiendo mucho más a lo largo del día, porque normalmente las mañanas eran más tranquilas y esta vez hemos ido más atareados desde el primer momento”, añade sobre la afluencia de personas. También esta librería procura llevar “un poco de todo, para que la gente pueda elegir”. Por su experiencia, el público de Sant Jordi no va con una idea fija a la hora de comprar: “La gente sale más a la calle para celebrarlo y mirar que hay de nuevo qué puede comprar”, apunta.

Para la librería Gotham Còmics también está siendo un buen Sant Jordi. “Va muy bien, el tiempo nos está acompañando, también es Pascua, hay mucha gente de vacaciones, los niños no tienen colegio y hay más público. El año pasado llovió mucho y no pudimos montar la parada hasta el mediodía y claro, ya no es que no hagas caja, es que es un aburrimiento mortal, y así estamos más entretenidos, hablando con la gente”, ha comentado Jaume Albertí, propietario de esta librería, que este miércoles se ha instalado en la plaza Major. En cómic, explica, no hay lanzamientos especiales por el Día del Libro, por lo que también optan por llevar “una minilibrería”.

El Gremi de Llibreters dará a conocer este jueves los libros más vendidos en esta jornada.