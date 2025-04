El actor mallorquín César Torres, de Beverly Hills a Londres con el corto 'CIALT'

El actor mallorquín César Torres ha vuelto de Los Ángeles con todo el entusiasmo que imprime a su profesión, ya que el cortometraje que protagoniza, Caught in a love trap (CIALT), ha sido finalista en el Beverly Hills Film Festival.

«Fue mucha gente a verlo y tuvo muy buena acogida, más aún teniendo en cuenta que se rodó de forma colaborativa y competía con cortos muy profesionales», explica sobre el primer filme dirigido por Sophie von Rheden, también afincada en Mallorca.

Hubo 300 seleccionados para la 25 edición del certamen, de unos 5.000 metrajes presentados, y el finalista con sello isleño pudo «soñar a lo grande», en palabras de Torres. Continuará haciéndolo en mayo porque la siguiente cita es el londinense Cine International Film Festival (CIFF).

César Torres, Sophie von Rheden y Carmen Molinar en el Beverly Hills Film Festival con el cartel de 'CIALT' / @zesar.t

Carrera de fondo

El intérprete empieza a ver los frutos de una carrera de fondo en la que «hacerse un hueco desde cero es muy difícil». Compagina su pasión por la actuación con otros trabajos para llegar a fin de mes, aunque cada vez que surge una oportunidad frente a las cámaras, no lo duda. «No hay nada que me llene tanto, puedo estar rodando 20 horas al día y no me canso, sino que disfruto todo hasta el último minuto», confiesa.

Por ese motivo aguantó cuatro horas en el mar en pleno diciembre para rodar una escena subacuática para un corto de Alisa Selishchava, cuyos filmes se proyectaron en el cine Porto Pi por el Día de la Mujer. Es solo un ejemplo de su entrega, como la que mostró en el primer capítulo de White Lines, la serie de Netflix de Álex Pina (La casa de papel) rodada entre Mallorca y Eivissa.

César Torres en una escena en el fondo del mar de un corto de Alisa Selishchava / @zesar.t

Amazon Prime

La última producción en la que César Torres ha participado es el documental ficcionado German cocaine cowboy, de Amazon Prime Alemania, sobre el traficante Joe Marx, que ascendió a la cima del cártel de Cali en los años 90. La presentación en el Film Festival Cologne el pasado octubre fue su primer estreno con alfombra roja y desde entonces suma dos más, Beverly Hills y Londres, y aguarda otros con ilusión.

«Todo pasa por algo, incluso las dificultades, de las que también se aprende y se sacan cosas buenas», como afirma este versátil intérprete, ya que además tiene experiencia en musicales, teatro y videoclips, entre los que destaca los de Dave Keuning, el guitarrista de The Killers.

Sobre proyectos futuros, todavía no hay nada cerrado, aunque confía en que la directora de CIALT consiga la financiación necesaria para llevar a la gran pantalla The lavender girl, ambientada en sa Roqueta y cuyo guion fue finalista en el Evolution Mallorca Film Festival.

Si lo logra, Torres tendrá un papel relevante. Mientras tanto, Von Rheden y el actor mallorquín, junto al resto del elenco, Carmen Molinar y Chema Coloma, disfrutan de la acogida de Caught in a love trap (CIALT), «una historia de amores prohibidos, del perdón y de buscarse a uno mismo en el pasado y el presente».