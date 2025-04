‘Welcome to Tramuntana’, un grito indígena contra la masificación turística en Mallorca

Welcome to Tramuntana, el primer single del que será el álbum de debut de Los Atunos Rojos o quizá su extinción, ya tiene videoclip, grabado en Sóller y sus alrededores. El Coll, tomado por pelotones de ciclistas; la plaça de Sóller, con el tranvía como foco de una metralla de selfies; y la playa den Repic, casi privatizada, son algunas de las localizaciones de esta cinta que nadie querrá ver.

La canción Welcome to Tramuntana fue registrada en el estudio de Miquel Massuti, con masterización del monumental Toni Pastor y la colaboración al piano de Miquel Brunet. El tema habla de una Serra en venta, entregada a la masificación turística y los excesos. “Es la canción que todos los hoteleros estaban esperando”, aseguran taciturnos Los Atunos Rojos. Se pueden ver y escuchar en plataformas digitales.

Sobre Los Atunos Rojos

Los Atunos Rojos es una bacteria sonora formada por el cantante y teclista Gabi Rodas, el guitarrista y poetastro Macià Fiol, el batería Guillem Mut y el bajista Toni Gelabert. Su estilo, inclasificable, bebe de la cerveza, el punk, el rock y el pop, ¡y el folclore mallorquín!

La banda se dio a conocer en el verano de 2024, con una canción dedicada al “dictador” Le Senne, después de que el president del Parlament balear destrozara durante un pleno una fotografía de Aurora Picornell y las Roges del Molinar (Catalina Flaquer, Antònia y Maria Pascual y Belarmina González), fusiladas por los franquistas el 5 de enero de 1937. Se trata de un tema inspirado en la canción ‘Que Sera, Sera (Whatever Will Be, Will Be)’ de 1956, popularizada por Doris Day en la película ‘El hombre que sabía demasiado’.

Un momento del rodaje, en la plaça de Sóller / DM

Desde entonces Los Atunos Rojos han ofrecido algunas actuaciones, pocas, muy pocas, como la del día de su estreno, en s’Esgleieta, el 12 de octubre de 2024, durante la Nit de l’Art de este llogaret; o el concierto con el que cerraron el Rocketón Fest de Sant Jordi, el 16 de noviembre del pasado año, junto a bandas amigas como Misery Strings, Cohete Palmera o Rove-ats. También interpretaron dos canciones frente al Parlament el pasado 10 de diciembre, para decir “no” a la derogación de la Llei de Memòria de Balears y, de paso, lanzarle un dardo al “dictador” Le Senne.

Desde el pasado mes de enero Los Atunos Rojos se mueven entre su local de ensayo, el estudio de grabación y los bares.