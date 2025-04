Biel Mesquida, embajador del PEN Català: “En la Mallorca de 2047 los pseudoindígenas estarán metidos en reservas”

¿Qué supone para Biel Mesquida ejercer de embajador literario del PEN Català en 2025?

Al principio no sabía muy bien en qué consistiría mi trabajo como embajador cultural del PEN aunque conocía la existencia de esta figura, creada en 2023, y estrenada por Lluís Solà, al que considero uno de mis maestros.

Un gran sabio con el que ha trabajado.

Sí, hace 25 años hice una obra de teatro con él, muy compleja, de Joan Brossa, con unos textos muy poéticos y música de Mestres Quadreny. Este nombramiento del PEN lo siento como un honor pero no quiero que esto sea una figura honorífica.

¿Qué trabajos le encargan?

Trabajos relacionados con la defensa de la libertad de expresión, defensa de los escritores perseguidos y amenazados, lucha contra la guerra, defensa de la traducción de la lengua catalana, defensa de la mujer escritora… Trabajos que desarrollo en recitales, conferencias, encuentros… Dicen que soy un hombre orquesta, muy polifacético, así que me piden que haga de todo. Dije que sí desde el principio pero también pedí que no me explotaran, porque este año me he planteado hacer muy pocas cosas ya que estoy acabando un texto novelesco: Carn-atge. El 31 de diciembre tiene que estar concluido.

Este año también será protagonista de ‘La càpsula del temps’, y como tal deberá entregar un texto inédito que se depositará en la Biblioteca de Catalunya y no se abrirá hasta el 2047. ¿Cómo se escribe para quien todavía no existe?

No es la primera vez que hago esto. Tengo unos poemas hechos precisamente para 2047, cuando cumpliré 100 años, fecha en la que pienso existir. ¡Quiero llegar a los 100 años! (risas). Hay mucha gente catastrofista y apocalíptica, también entre los escritores. Hay quien predice que dentro de unos años el catalán no existirá, que habrá desaparecido, que cada cierto tiempo desaparecen lenguas, que el catalán es una lengua pequeña… Yo no. En el 2047 el catalán existirá y además creo que las actuales nuevas tecnologías le favorecen. Con IA hoy en día puedes escribir en catalán inventándote mundos hechos por una máquina. Yo tuve un maestro extraordinario, Nadal Batle, y gracias a él siempre he creído mucho en la ciencia, las matemáticas y la tecnología. Yo entiendo que todos los avances van a favor de los derechos humanos, de la vida, de la sabiduría humana, y representan nuestra gran fuerza sobre la Tierra.

Biel Mesquida, poeta / Gabi Rodas

El día que aceptó este cargo habló de “vértigo literario”.¿Es una sensación que vive a menudo?

Sí. Ahora he acabado de leer ‘Escribir’, de Marguerite Duras, una autora que me inspira mucho. Escribir es un trabajo solitario, inacabable, lleno de aventuras, dolorosas, hedonistas, fracasadas… y muchas veces en el cerebro se produce un vértigo, una entremezcla de sentimientos y sensaciones, de ideas. No sabes si aquello que haces es lo que querías hacer, aparecen dificultades y bloqueos, y eso te fastidia, pero luego hay otros momentos en que todo son facilidades, que también fastidia. Es decir, es una sensación compleja y muy similar a cuando te tiras de lo alto de un acantilado al vacío. El escritor siempre se tira al vacío, siempre está en un trapecio haciendo ejercicios sin red. Escribir es aceptar uno de los riesgos más importantes del ser humano.

¿Cómo se imagina la Mallorca de 2047?

No me imagino todo el campo de Mallorca embaldosado de placas fotovoltaicas, ni el litoral con una muralla de edificios pantalla con los pseudoindígenas metidos en unas reservas como las que crearon los colonizadores y los invasores turísticos convertidos en una especie de androides que controlan una sociedad tecnificada, a punto de explotar, en la que todas las cosas, hasta el mar, ya están contaminadas.

¿En esa Mallorca del futuro se habla catalán?

No, todos los idiomas ya han desaparecido y domina un idioma creado por IA, muy fácil de aprender, casi gutural, y que sirve para controlar las máquinas. No obstante, la esperanza ocupa un lugar muy importante en mi vida cotidiana.

¿Nunca se ha sentido solo en su lucha?

Sí, y cuando me siento solo me gusta mucho reírme de mí mismo. Creo que es muy higiénico. A menudo me pregunto delante del espejo dónde está Biel Mesquida y quién soy yo. Cuando me siento solo pienso que soy hermano de Juan Bautista. Predicar en el desierto es una coña en patinete, taronges verdes i llunes de color de sang con Salomé bailando por ahí.

¿Aplaude los deseos de Palma por convertirse en capital cultural europea en 2031?

No necesitamos grandes manifestaciones de estas que quieren ser escaparates ni festivales que traigan miles y miles de personas. Los expertos dicen que en 2025 vendrán 20 millones de personas a Mallorca. Es una animalada no sostenible. Falta cultura, la cultura sí es sostenible, y se hace cada día en los parvularios, en los institutos, en la universidad, las carnicerías, los bares, las asociaciones de vecinos… La literatura es una de las grandes riquezas de los humanos: nos hace compañía, nos consuela, nos hace conocer a nosotros mismos, nos enseña… Y la literatura desaparece por ley, se le considera una de las asignaturas marías y se apuesta por ella en formato de best-seller.