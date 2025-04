El libro que incluye su propia refutación

Los principales enemigos de los afirmacionistas no son los negacionistas, sino los realistas. Su campeón en el terreno del cambio climático es Vaclav Smil, el checo instalado en Canadá que ostenta sin duda el título de campeón mundial de los flujos de energía. Con estas credenciales, abono con gusto hasta el último euro exigido por la editorial para acceder al penúltimo libro del prolífico autor, 2050. Por qué un mundo sin emisiones es casi imposible. Poco podía imaginar que el delgado volumen incluía las tesis pero también la descalificación global del investigador, a cargo de sus teóricos patrocinadores.

Manejando un diluvio de datos y tablas con su autoexigencia habitual, Smil desmonta las ensoñaciones de los gobernantes que venden las ‘cero emisiones’ a mediados de siglo. Recuerda que el consumo de combustibles fósiles no ha tocado techo y que el carbón quema boyante, por lo que difícilmente se puede hablar de la nueva era renovable gestada en Rio, Kioto o París.

En la portada de 2050 se adjunta la valoración que la prestigiosa revista Science efectúa de Smil, «el mayor experto mundial en cuestión de energía». Un crédito ajustado, pero debió desconcertarnos un extraño apósito, ‘Comentario de Antxon Olabe’. Mi incultura oceánica me autoriza a ignorarlo todo sobre este personaje que comparte la primera página con el número uno, y francamente no pagaría por sus contribuciones, que además deben ser impagables.

‘Comentario’ es una calificación esotérica, y abrí el libro pensando que era el siempre indeseable ‘Prólogo’, para abultar un texto que no alcanza el centenar de páginas. Pues no, se trata de un epílogo presentado como un ‘Comentario al texto por Antxon Olabe Egaña’. Tras disfrutar y envidiar 2050, pensé en saltarme una addenda que poco podía aportar. Hubiera sido un imperdonable error.

Al afrontar el ‘Comentario’, entendí por qué lo endosaban al final y no al principio. Contenía una descalificación en toda regla del ensayo precedente de Smil, al que atribuye expresiones tan inusitadas en un mismo volumen como «sesgo», «desenfocado» y «descontextualizado». Cuesta entender el objeto y el objetivo de un libro que incluye su propia refutación, casi su abominación.

Aprendo en el ‘Comentario’ contra Smil desde Smil que Olabe fue «asesor de la vicepresidenta para la transición ecológica», también conocida como Teresa Ribera, un encargo que obliga a temer lo peor. De ahí que «Smil se equivoca en aspectos relevantes», está «en buena medida desenfocado», «descontextualizado, el objetivo a 2050 se convierte en su ensayo en un muñeco al que es fácil atizarle», «en segundo lugar, en el libro se percibe un sesgo», «en tercer lugar, el libro no indaga en las razones». Encima, el comentarista se autocita.

Si fabricas un libro o una hamburguesa y me lo vendes, deberías aceptar sus consecuencias sin desmentirlo desde dentro en una pueril maniobra de autoprotección. Sería curioso conocer la réplica de Smil, que no se caracteriza por encajar los disparates con elegancia, aunque también es cierto que en 2050 no dispone de un rival a su altura.