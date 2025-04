Som a París i he recalat al museu d’Orsay. He parat davant el quadre L’Origen del món, de Gustave Colbert i m’hi he entretingut una estona. No és la primera vegada que ho faig, vull dir que la pintura no m’era desconeguda. Un quadre audaç que no deixa ningú indiferent a causa del seu realisme: mostra en primer pla el sexe d’una dona voltat d’abundàcia de pèl púbic. S’ha dit que és una pintura carnal i lírica.

El primer pensament que m’ha vingut al cap ha estat una vella sentència que deien al meu poble quan era al·lot: «Allà on hi ha pèl hi ha alegria». Un aforisme que, amb el temps, a causa de l’expansió de la pràctica de la depilació púbica, ha perdut intensitat. En la societat rural i pre-turística la depilació devia esser considerada una pràctica aberrant. El llenguatge festiu amb que la gent parlava del pèl púbic derivava cap a una sèrie d’efemismes vinculats a les herbes aromàtiques. Així solia dir-se –i tothom ho entenia- el moraduix, el fonoll, l’herbassana, el tabac ros, el safraner, el julivert, el rostoll...

Una antiga cançó del nostre cançoner començava dient: «No em toquis es moraduix, / toca’m sa moraduixera». I una altra dita, especialment expressiva perquè senyala la potència del pèl i la seva força, explicita: «Tira més un pèl de foradell, que un calabrot de vaixell». I encara hauria d’afegir que una de les imatges que representa amb més intensitat el sexe de la dona rodejat de pèl és «el betlem». Una cançó recollida a sa Pobla diu: «Una beata a les fosques / feia oració a Sant Tem / i se tapava es betlem / perquè no hi entrassin mosques». Hereus d’aquesta riquesa lingüística, els nostres escriptors han mantingut l’ús d’un pòsit d’eufemismes que provenia de l’agre de la terra. En posaré algun exemple: «Jo no sé estar dins l’alcova / sense un caluix / que em grati bé el moraduix / i l’herbassana», escriu Llorenç Moyà a l’Entremès dels sagristans burlats.

He parat davant el quadre de Colbert i he hagut de somriure. Un moviment nou se rebel·la contra la depilació púbica i moltes joves tornen a posar-se el bikini sense estar depilades. He llegit a la premsa que milers de dones s’uneixen a la rebel·lió perquè assimilen depilació a submissió. També les influencers més anomenades asseguren que es depilen manco de cada dia i cau el tant per cent de dones que s’afaiten o es resuren el pubis.

Aquestes dones rebels de què he parlat diuen que la depilació, sobretot si és extrema, infatilitza el pubis. Que no volen parèixer les nines a què els obliga l’estàndard cultural de bellesa, que és encara avui per a les dones la imatge de pre-adolescent. I mentre la depilació és sobretot per a les dones, encara hi ha qui creu que «home pelut, home agut».

Sortosament cauen els estàndards imposats de bellesa. Aquests dies, en una desfilada d’alta costura a París un creador de moda per a les dones ha fet posar unes perruques púbiques a les models perquè el públic pugui veure a través de la transparència de la roba que, allà davall, hi ha unes bones moraduixeres.

Ens n’hem d’alegrar, perquè es tracta d’una revolta contra la submissió. Aquestes dones rebels que s’han alçat contra la depilació púbica han penjat un vídeo a les xarxes socials en el qual reivindiquen l’alegria del pèl i la festa. El vídeo ha tingut milions de visualitzacions.