La Sra. Tomasa traerá su fusión de electrónica y sonidos urbanos al Coliseu de Palma

Tras la inauguración del pasado mes de marzo, Es Coliseu-Centre Cultural, o lo que es lo mismo, la renovada plaza de toros de Palma, ya tiene diseñada su programación para los dos próximos meses.

El Sa Fonda Spring Fest y un Kids, apuesta para los más pequeños y las familias, la cual incluye actividades para todas las edades tales como castillo hinchable, juegos, actividades y mucha diversión (12 de abril) y una jam session (25 de abril) son dos de las actividades programadas para las próximas semanas.

La jornada del 26 de abril se presenta más animada, con un concierto que reunirá a cuatro bandas: The Ripples, banda que bebe de las fuentes del rock de los años 60 y 70; The Hawaiians; One Man Rocks; y Los Pucheros Atómicos. Unos conciertos que se anuncian bajo el epígrafe de Live, una serie de conciertos a lo largo del año con artistas nacionales e internacionales para traer la música y la cultura al centro de la ciudad, apostando por artistas locales.

El Coliseu a l’Ombra volverá a ser protagonista el 10 de mayo, de nuevo con un Live, en esta ocasión con Zombie Zombie, Dr. Zhaska, Conejomanso DJ y Southnormales. Ese día también se podrá disfrutar de un mercado gastronómico de la mano de Sentir Mallorca.

El 16 de mayo será el turno de Guri&Eider, Mayans B2B Nicholson y Raisol + Bas mientras que el día 17 de ese mismo mes actuarán La Sra Tomassa, Dinamo, Kiko Melis y Los del Ficus. El primer festival del Centro Cultural tendrá como protagonista a la Sra Tomasa, de Barcelona, una banda que fusiona estilos para brindar un directo alucinante y muy enérgico.

Ya en junio, el día 28, se subirá al escenario de la plaza de toros Buika, en el que será uno de los grandes conciertos del verano en la arena, ahora césped artificial, del ruedo.