La nueva etapa de la Banda Municipal de Palma tendrá conciertos "eclécticos y más cercanos"

Para el nuevo director de la Banda Municipal de Música de Palma, el valenciano José Enrique Martínez Esteve, lo más importante en la etapa que ahora inicia es que la formación «se acerque a toda la ciudad y ofrezca música variada, ecléctica», según sus palabras este miércoles durante la presentación.

El viernes dará una primera muestra de ello al frente de un concierto gratuito en el Conservatori Superior a las 19,30 horas, dentro del ciclo de primavera de la banda. Lleva dos semanas de aterrizaje y ensayos y solo tiene alabanzas, porque es «espectacular, con una calidad técnica y humana muy elevada», destacó. Añadió que es «una de las más punteras de España» y en el corto periodo de tiempo que han estado trabajando ha habido una «respuesta rápida» de los músicos a sus demandas.

El concejal de Cultura de Cort, Javier Bonet, señaló que quieren que la nueva etapa «esté presidida por la calidad y la proximidad» con el objetivo de que la banda no solo represente al Ayuntamiento de Palma, sino a todos los ciudadanos con el propósito de que su labor de divulgación cultural y musical sea perceptible en todos los barrios y rincones del municipio».

También felicitó a los intérpretes y dijo de ellos que «han logrado situar a la agrupación en una clara posición de excelencia y referencia a nivel nacional». Hasta que finalice la temporada, los emplazamientos serán los ya programados, como el castillo de Bellver, la Almudaina y la Misericòrdia, entre otros, pero para la próxima se acercarán más a los barrios de Palma.

Repertorio

En cuanto al repertorio ecléctico, los asistentes al concierto del Conservatori tendrán una primera muestra de la música «popular, que no populachera», que quiere ofrecer, según apuntó el nuevo director.

El programa agrupa piezas que la formación interpretará durante lo que queda de la temporada. En concreto, en la primera parte de la actuación sonará Feira de mayo, del compositoro Nelson de Jesus, «con la que apetece levantarse a bailar», dijo Martínez; Memories and old Zarzuela, de Carlos Suriñach, que no se suele hacer por su elevada dificultad; y Krump, de Scott MacAllister, «baile de origen afroamericano que simboliza la lucha contra el racismo», detalló.

Para la segunta parte, empezará con Exultate, de Samuel R. Hazo, por un motivo muy claro: «Estoy exultante, mi estado de ánimo», destacó de su nueva etapa. Seguirá Symphony for winds, de Derek Bourgeois, y Alcázar de Elda, de Rafael Mullor, la primera porque al compositor británico le gustaba mucho Mallorca y la otra pieza por su semejanza con la Almudaina y el castillo de Bellver, explicó.

El director de Aiacor (Valencia) está licenciado en clarinete y dirección de orquesta y coros por el Conservatorio de Castellón y por el Real Conservatorio de Música de Madrid; y tiene una prolífica trayectoria profesional.