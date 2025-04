David Mataró, autor de una pieza teatral sobre abusos a menores en la Iglesia: "El problema más grande es la falta de reparación"

Un thriller periodístico basado en la investigación de más de cinco años del diario El País sobre los abusos a menores en la Iglesia y del complot ideado por un miembro del Opus Dei para desprestigiarla. De eso va Res non verba, el texto que el dramaturgo David Mataró ha escrito durante su residencia en el Espai el Tub, dentro del programa de residencias del Teatre Principal de Palma, y que se estrena en formato de lectura dramatizada este jueves en Palma (Espai el Tub a las 20 horas) y el próximo domingo en Barcelona, en el teatro El Maldà.

Un mundo que no sube demasiado a los escenarios

«Quien asista a la lectura dramatizada descubrirá que no hace tanto tiempo esto era un secreto pero ni a voces. Estaba ahí, latente. Nuestra intención ha sido llevar al teatro el mundo del periodismo y mostrar un mundo que no sube demasiado a los escenarios. Al tratar un tema tan delicado está claro que me coloco en una posición, pero el público recibirá suficiente información objetiva para hacer sus propias reflexiones», señala Mataró.

La obra podrá verse en Palma y Barcelona / .

El guionista y director barcelonés, afincado en Mallorca desde hace décadas, llegó a esta historia «por casualidad». Leyó un artículo «estremecedor» sobre una persona del Opus Dei que se había hecho pasar por niño víctima de abusos, «con la única intención de desprestigiar la investigación de El País», y decidió investigar el asunto. «Gracias a Produccions de Ferro con el apoyo con la residencia, a Catalina Florit por la coordinación de todo, y a Albert Boronat, dramaturgo que me ha tutorizado, hemos conseguido un texto que mezcla la investigación, con el thriller y el periodismo».

El elenco

La obra está protagonizada por Albert Mèlich, Alba Flor, Miquel Àngel Torrens y Gerard Franch. «Somos muy afortunados de tener un elenco así. La pieza no es fácil, hay muchísimos personajes y hemos conseguido unos actores y una actriz versátiles, entregados, con muchas caras. Los actores pasan de hacer de abusador a víctima en menos de diez minutos», comenta Mataró.

El también cineasta es sabedor de que «el teatro, como cualquier expresión artística, tiene poder de denuncia, lo que pasa es que por desgracia los que tienen el poder de cambiar las cosas no acostumbran a ir al teatro, ni a consumir arte en general».

En cualquier caso, Mataró no duda al ser preguntado si cree que el teatro puede ayudar a denunciar casos como el que cuenta en su pieza: «Los testigos, las víctimas, todo lo que sé del caso, me hace responder que no. No en mayúsculas. La prescripción, el hermetismo del estamento... Todo es un no. El problema más grande es la falta de reparación. Tiene mala pinta, la verdad».