Dentro del rodaje de la película de 'Aída', el fenómeno televisivo que paralizó España hace 20 años: "Espero que opte a los Goya"

Paco León sonríe. Lo hace una y otra vez, como quien guarda un secreto. El que tiene entre manos ya hace tiempo que dejó de serlo, pero parece que atesora otros. Acaba de rodar una de las últimas escenas de Aída y vuelta, la secuela cinematográfica de la serie que catapultó a Carmen Machi, Secun de la Rosa, Melanie Olivares, Canco Rodríguez y Eduardo Casanova. Y, entre carcajadas, con cierto nerviosismo, ha presentado su quinto largometraje como director. “De la trama no pienso decir nada”, ha dicho risueño. En los estudios Mediapro, León y compañía no han podido evitar la emoción de recuperar la historia qué marcó a la España trabajadora.

Aunque han pasado 20 años de su estreno, aún sigue viva en el imaginario colectivo. Nació con un spin off de 7 vidas, después de que el personaje de Aída causara furor episodio tras episodio. Debutó con un 36% de share, un dato estratosférico que la convirtió en la ficción más vista en 2006. “Cuando Carmen propuso hacer la película, no lo veía. Era complicada de hacer. Pero me di cuenta de que era la oportunidad perfecta de contar algo más allá de la nostalgia. Es apta para todos los públicos, no solo fans”, ha comentado. Narraba la vida de Los García, una familia de clase trabajadora afincada en el ficticio barrio de Esperanza Sur. Creada por Nacho García Velilla, responsable de otros pelotazos como Médico de familia y Buscando el norte, está considerada de culto. De ahí, en parte, no todo es la audiencia, que hayan querido resucitarla.

La gran pregunta es qué contará la cinta. En el último capítulo, Soraya y Chema se casaron y Luisma y Paz volvieron a juntarse. Aidita, por contra, al igual que su madre y su abuela, se marchó de casa embarazada. “Los chistes que hacíamos entonces ya no pueden decirse, el mundo ha cambiado. Y, precisamente, esa revisión hizo pertinente la película. Ésta va sobre el rodaje de la serie que no pasó, pero podría haber sucedido. Usar Aída para hablar de la fama y el papel del cómico ha sido maravilloso”, ha explicado Paco, sin desvelar más detalles. Por ello, se ha recreado el mismo decorado de antaño, con réplicas exactas del barrio y las casas. Hasta se han recuperado objetos que los intérpretes se llevaron de recuerdo.

El equipo ha recalcado que el filme, que llegará a Amazon tras pasar por los cines, no es un capítulo extendido. Tendrá su propia entidad. “El guion ha sido complejo porque supone un deja vù grupal. Es un Frankenstein que hemos hecho entre todos y que nos ha superado en algún momento”, ha subrayado el cineasta, visiblemente conmovido ante el fin de la grabación. Apenas quedan unos días para que el rodaje concluya y la emoción está a flor de piel. Así lo ha manifestado Melani Olivares: “Hemos estado 10 años aquí metidos y, claro, nos hemos dado cuenta de lo que nos echábamos de menos. Ahora ya queda tan poquito…”. Pasaron juntos 237 episodios que se extendieron hasta el 8 de junio de 2014.

El reparto de 'Aída y vuelta'. / Cedida

Compleja y divertida

Carmen Machi la abandonó años antes para afrontar otros retos profesionales. Jamás cerró la puerta a un regreso que, ahora, convertida en una referencia del cine patrio, ha propiciado ella misma. Todo ocurrió por casualidad, durante unos premios Feroz. Allí, se lo planteó a los directivos. “Es un regalo. Tener la oportunidad de reunirnos y que el elenco siga vivo me parece increíble”, ha comentado entre aplausos de sus compañeros. Aunque han mantenido el contacto fuera de la pantalla, considera que el proyecto le ha cambiado la vida: "Ahora bien, si no la hubiera dirigido Paco, no la hubiera hecho. Está siendo algo mágico. Espero que opte a los Goya”.

Paco León (en el centro) durante el rodaje de una película en la que es director, coguionista y coprotagonista. / Cedida

Por alusiones, Paco León ha profundizado en su labor como director. Una visión que, como ocurrió con Carmina o revienta, Kike, el amor se hace y Rainbow, lleva implícita su sello personal: “Es inevitable. He querido ser honesto con la intimidad que se vive en un set. Hay mucho de nosotros aquí. Había que dar algo más, esa parte que se queda de puertas para dentro. Es compleja y divertida. También dura, se mezclan sentimientos. Cuidado de lo que te ríes cuando la veas: eso va a hablar más de ti que de la película”. Por el momento, se desconoce la fecha de estreno. Aunque tienen claro que no habrá otra secuela: “Es el cierre definitivo”.