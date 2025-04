Nina cuenta su experiencia con la menopausia: "Este es el libro que todos los hombres deberían leer"

La cantante y actriz Nina (Barcelona, 1966) está convencida de que la menopausia marca una etapa luminosa en la mujer que, acostumbrada a ser cuidadora, no tiene más remedio que cuidarse a sí misma. En su caso, el ejercicio y una buena alimentación han sido fundamentales para transitar por este momento vital que le llegó de forma inesperada debido a una intervención quirúrgica. Lo cuenta en el libro 'Menopausia', editado por Destino y, en catalán, por Columna.

¿No es un poco exagerado decir que la menopausia son los mejores años de la vida de una mujer?

No, no es exagerado. Son los mejores años de nuestra vida porque es el momento en que, como mujer, nos damos cuenta de que llega el momento de tomar las riendas de nuestra salud, de que ya no se puede aplazar más lo que siempre vamos posponiendo. Y lo digo con esta contundencia porque tengo un centro de pilates desde hace doce años, soy profesora de pilates, soy logopeda y he visto pasar por allí a mucha población femenina con mucho dolor en el cuerpo, con muchas ganas de salir de esta espiral de dolor provocada por las alteraciones que nos encontramos cuando estamos en la menopausia. Por eso digo que la menopausia es un buen momento para tomar las riendas de la salud, porque el cuerpo no te deja alternativa. O lo haces o te hundes.

¿Es necesario dar otra visión de la menopausia?

Absolutamente. Está en nuestras manos que esto sea así. Tenemos que cambiar un poco la mirada. Hablamos de la pubertad, de la fertilidad, hablamos del embarazo, hablamos de todas estas etapas y con la misma naturalidad, quizás aún con más énfasis, deberíamos hablar de esta etapa en la que pasan cosas en el organismo a las que tenemos que enfrentarnos, no podemos hacer ver que no están pasando. Por eso digo que es el momento en el que las mujeres tomamos las riendas de nuestra salud y de nuestro cuerpo y realmente tomamos conciencia de todo lo que nos está reclamando y que quizás hasta ahora no le hemos, que es ejercicio físico y alimentación sana.

Yo, particularmente, no volvería atrás ni por todo el oro del mundo"

Cuenta que le llegó la menopausia de una forma abrupta, sin esperarlo, incluso traumática, tras una intervención quirúrgica.

Sí, me llega a los 44 años, que de hecho empieza a ser una edad para que la perimenopausia comience a asomar la nariz, pero sí, entra dentro de la edad que se considera menopausia precoz, y en mi caso fue a raíz de una intervención quirúrgica, como en muchísimos casos. Justamente porque debido a esta intervención yo no pude experimentar el climaterio, en el libro lo que hago es dedicarle todo un capítulo y darle mucha importancia a un periodo que es el que más tememos las mujeres. Porque una vez la menopausia se instala y el cuerpo ya se adapta, dejas de sentir todas estas incomodidades y hasta sientes que estás mejor que diez o doce años atrás, cuando este proceso comenzó. Pero este proceso de adaptación denominado perimenopausia o climaterio es fundamental, que es un proceso que yo no viví y un proceso al cual le dedico todo un capítulo.

¿Por qué es fundamental?

Porque es cuando el cuerpo comienza a avisarte, a darte señales, y es el momento en que tú tienes que estar más alerta que nunca para ver qué te está pidiendo el cuerpo y entrar en acción y darle las soluciones pertinentes. Bromeo en el libro y digo que en esta función, que es este ciclo vital, como actriz entré directamente en el segundo acto. El primer acto, que es la perimenopausia, me lo perdí. Y sí que fue duro porque te produce un envejecimiento repentino de la noche a la mañana. Una de las cosas buenas del climaterio es que tienes todo este proceso, que puede durar hasta diez o doce años, para ir viendo este proceso de envejecimiento que, además, ha de llegar sí o sí.

Un momento de la entrevista. / B. Ramon

Una parte importante son las consecuencias mentales.

Nos preocupan los síntomas y son molestos, como el insomnio, la niebla mental, los sofocos, la pérdida de memoria... Los cambios de humor y este tsunami emocional que sufrimos también pueden mejorar mucho con la actividad física. De hecho, está estudiada la incidencia de la actividad física en las funciones cognitivas, en la concentración, en la atención, en la memoria. Por lo tanto, la actividad física se presenta como la gran panacea. En el libro hablo de ello de pasada, no soy psicóloga, soy logopeda, y lo hago desde la condición de persona popular porque, y esto es una cosa muy íntima y muy personal, siento que hay un paralelismo entre la sensación de olvido que la persona popular experimenta cada vez que baja del Dragon Khan mediático, una sensación de vacío, como que todo el mundo se olvida de ti, y la sensación de olvido que sentimos especialmente las mujeres cuando llegamos a una cierta edad, en la que parece que el mundo se olvida de nosotras. Se habla, como decíamos antes, de la juventud, de la pubertad, del embarazo y no se habla de nosotras en una etapa que me parece que es muy luminosa. Yo, particularmente, no volvería atrás ni por todo el oro del mundo.

Es evidente que a nuestros políticos les falta mucha consciencia de cómo se expresan y de cómo se comunican"

Algunos hombres oyen hablar de la menopausia y huyen…

Este es el libro que todos los hombres deberían leer. Ni que sea para saber acompañar en este momento y entender a tu compañera, para entender lo que le está pasando, porque realmente el tsunami hormonal que padecemos es que nos devasta mentalmente y nos devasta físicamente. Después te das cuenta de que haciendo ejercicio físico, si no hay una patología de base, muchas cosas se ponen en su lugar.

¿Qué le parece que una regidora del PP de Calvià se mofara de otra mujer diciendo “es la menopausia”?

Creo que necesitamos mucha consciencia en general en muchos ámbitos de la vida. Uno de ellos es con el lenguaje. Y si hablamos de nuestros políticos, es evidente que les falta mucha consciencia de cómo se expresan y de cómo se comunican. Este es un comentario muy desafortunado, tanto si viene de una mujer como de un hombre. Y que no contribuye en absoluto a esta luminosidad a la cual apelaba antes. Esto ya es una falta de consciencia absoluta, no solo de cómo te has expresado, sino de cómo te ven los demás. Esta sensación de que hablas y que cualquier cosa que dices es válida, aunque sea riéndote o cargándote a alguien.

Los Javis lo tenían clarísimo, hicieron una apuesta por mí y por prácticamente todo el reparto de Mariliendre"

¿Qué proyectos tiene?

Acabo de volver del Festival de Málaga, porque hemos presentado la serie Mariliendre, que han producido Los Javis. Estoy muy expectante a que se estrene la serie, el 27 de abril, y a que llegue la segunda temporada, que dicen que sí que habrá. Y muy feliz, porque es un regalo muy bonito que no esperaba, la verdad. Creo que las personas que hemos tenido una imagen muy marcada, como es mi caso, por Operación Triunfo, es difícil que los productores y los directores te puedan visualizar haciendo algo más que no sea lo que te ha marcado tanto. Y en este caso, Los Javis lo tenían clarísimo, hicieron una apuesta por mí y por prácticamente todo el reparto.

¿Puede avanzar algo de su personaje?

Sí, soy la madre de la protagonista, Meri Roman. Es una serie que marcará un antes y un después para el colectivo LGTBI.