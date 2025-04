'Carmina Burana', con dirección de Bernat Xamena, en Alaró y Porreres

Los Carmina Burana, los poemas que inspiraron al compositor Carl Orff y que hablan de la exaltación de los sentidos y del placer de experimentar al máximo la vida terrenal, se erigirán en protagonistas los próximos días 25 y 26 de abril en Porreres y Alaró, respectivamente, con motivo de una nueva entrega del ciclo MallorcÒpera, en su séptima edición. Un concierto que reunirá a 70 músicos sobre el escenario, entre cantantes e instrumentistas, y que estará dirigido por Bernat Xamena, conocido por su faceta de trompetista y también por su condición de triatleta solidario.

Un clásico del cine

“Carmina Burana es una obra espectacular, y es mucho más que el O Fortuna, conocido por la mayoría de la gente”, aclara Xamena en referencia a una pieza que ha sido utilizada en infinidad de ocasiones por el cine, en películas como El último de los mohicanos, La caza del Octubre Rojo, La hija del general o Conan el bárbaro. “Es una colección de cantos goliardos, de los siglos XII y XIII, escritos por clérigos o estudiantes que resaltan los placeres carnales. Es una cantata muy diversa, de una gran fuerza, muy variada, enérgica y romántica a la vez, con momentos muy cómicos y divertidos. Es un placer sonoro constante”, subraya el músico, que estos días trabaja los últimos detalles con los solistas y los coros Orfeó d’Alaró, l’Harpa d’Inca y el Cor i Ensemble de percussió Euroclàssics.

Bernat Xamena, director / .

Se dice que el aria del Cisne en Carmina Burana es comparable, por su dificultad, a un triple salto mortal de un trapecista en el circo. “Es complicada, sí, porque el tenor necesita muchos agudos”, reconoce Xamena, convencido de que José Manuel Sánchez podrá con este desafío, al igual que la soprano Sona Godarska y el barítono Lluís Sintes, los tres cantantes que brillarán sobre el escenario. “Son tres voces geniales”, subraya.

Protagonismo del coro

“Creo que uno de los puntos más complicados de esta cantata es el tratamiento de las voces, sobre todo en el coro, casi como instrumentos de percusión. Sacar de todos los coros esa intención y esa fuerza, esa intensidad constante, es algo complicado. Y hacer que la gente esté concentrada en ese aspecto durante más de una hora es algo que se tiene que trabajar”, afirma.

El deporte, una filosofía de vida

Convencido de que “el destino es una consecuencia de todo lo que hacemos, trabajamos y luchamos”, Xamena ha encontrado en el deporte, como también en la música, “una forma de vida”. “A mí me ayudó con la obesidad, a perder peso; a poder dormir por las noches cuando empezaba con la primera fase de distonía focal de embocadura; y también me salvó cuando recaí en ella. El deporte me ayuda a marcarme objetivos nuevos, y a ver que cuando trabajamos y deseamos algo, y lo hacemos con todo el amor del mundo, somos capaces de hacer cosas nunca antes pensadas”, confiesa. Su próxima aventura, 4 illes, 1 repte solidari, programada para el mes de mayo, busca fondos para combatir la ELA y el alzheimer.