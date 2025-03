Matemàtiques en el corral

Niels Henrik Abel va ser un matemàtic noruec que morí molt jove, als 26 anys, de tuberculosi, però que va deixar una bona empremta en diversos camps, com el de les equacions o les funcions. I tot en molt pocs anys dedicat a la investigació.

Viatger inquiet, es va moure per Europa contactant amb alguns dels científics importants de l’època (no només matemàtics) i visitant les universitats més prestigioses de l’inici del segle XIX.

Per tal de posar valor a les feines acabades i encetades per l’estudiós i amb l’afegit que els Premis Nobel no inclouen un apartat per a les matemàtiques (hi ha una teoria no comprovada al respecte), l’any 2003 el govern de Noruega i a través de l’Acadèmia de les Ciències i de les Lletres, va decidir instaurar el Premi Abel, que consolida la trajectòria dels estudiosos que han destacat en el camp de la ciència dels nombres.

Doncs bé, aquests dies s’ha fet públic el nom del guardonat en la darrera edició, el japonès Masaki Kashiwara, professor a la Universitat de Kyoto i conegut en el món científic com a investigador en sectors com l’anàlisi algebraica, equacions diferencials i la Teoria de Hodge, que és una de les grans línies obertes en el segle XX en el camp de la Geometria.

Segons el comitè avaluador, la feina feta per Kashiwara «ha estat molt important en moltes àrees diferents de les matemàtiques i ha ajudat a resoldre algunes conjectures obertes en diferents camps del saber científic». Enhorabona, des d’aquestes pàgines. Ara bé, no tot són investigacions d’alt nivell les que ha realitzat el nostre protagonista. Mirau: per acabar, vos vull plantejar un problema clàssic de lògica matemàtica, que el darrer guardonat amb el premi Abel va ajudar a analitzar de manera més axiomàtica, tot i que el podeu resoldre de forma intuïtiva. Diu així: En un corral tenim un nombre indeterminat de tortugues i de gallines. En total tenim 20 cames i 6 caps. Si les tortugues tenen quatre cames i les gallines dues: Quants animals hi ha de cada espècie?

Que passeu una bona i entretinguda estona de diumenge.