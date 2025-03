La prèvia | En clau de música

Per aquest cap de setmana, tenim propostes musicals variades, en claus diferents.

En clau d’orgue tenim avui matí el concert setmanal que ofereix Miquel Bennàssar a Alaró cada dissabte a partir de les 11.30 hores. En el programa, obres de Dieterich Buxtehude, Delphin Strungk, Gottfried Homilius i, com era d’esperar, Johann Sebastian Bach.

A la sala Magna de l’Auditòrium, el ballet de Nacho Duato ens acosta la música de Maria del Mar Bonet a través de la dansa (20h).

I per a demà diumenge tenim un concert en clau de jazz. Serà en el teatre Xesc Forteza de Palma (18h) i té el grup de Pere Bujosa com a protagonista d’una sessió que han titulat Barroco Jazz by Sury i que volta entorn de la Suite de Cello i trio amb piano de Claude Bolling. També intervindrà la violoncel·lista cubana Sureymis Tapanes.

Una mica més tard (20.30h) a l’església de Portocristo, l’Orquestra Acadèmia 1830, dirigida per Fernando Marina i amb el contratenor Oriol Roses, oferirà un programa sobre la influència de la música italiana en la música cortesana del segle XVIII.

També demà diumenges i a l’Auditòrium de Palma, el Requiem de Mozart amb l’Orfeó Balear, diferents solistes vocals i l’Orquestra Simfònica Europea que dirigeix Daniel Mulet.

A Inca, en el Teatre (19h), un espectacle de dansa contemporània amb Inés Boza.

Tot, sense oblidar que al migdia, a l’Auditori de Porreres, acaba la trobada de guitarristes dels conservatoris de les illes amb un espectacle.