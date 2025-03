Mario Gas, director teatral: "Si te sientes satisfecho con tu trabajo, retírate y vete a casa"

Mario Gas (Montevideo, 1947) es más que una leyenda de la dirección teatral, es una garantía que el jueves trae al Auditórium palmesano su montaje de Todos pájaros de Wajdi Mouawad, tal vez el autor más celebrado del momento.

Para que se haga cargo del tipo de entrevista: «¿Trabajaría con Karla Sofía Gascón?»

¿Por qué no? Solo se necesita un proyecto adecuado, porque su trabajo en Emilia Pérez es extraordinario. Es una película interesante pese a la polémica en México, todos los protagonistas están muy bien.

¿‘Todos pájaros’ es un ‘Romeo y Julieta’ araboisraelí?

Se vende este aspecto de una historia de amor imposible entre un judío alemán y una neoyorquina de origen árabe, pero contiene muchas más cosas, como la intransigencia o el temor y rechazo del otro.

Esta es una entrevista de admirador, esperemos que no se note.

Espero que no, solo puedo añadir que en Todos pájaros estoy muy satisfecho de haber logrado una compañía brillante y coherente.

¿Se siente también satisfecho del conjunto de su obra?

Sí, o no continuaría dirigiendo. Después de tantos años, en el balance hay cosas que han salido mejor que otras, pero he hecho lo que he querido, con quién y cómo he querido. Ahora bien, la insatisfacción es positiva para buscar y aprender porque, si te sientes satisfecho con tu trabajo, retírate y vete a casa.

Trump dice que George Clooney es un actor de segunda fila.

Trump es un personaje muy negativo, y George Clooney tiene el valor de oponerse a su presidencia mientras los Demócratas se mantienen callados.

¿En qué fila está Clooney?

Es un buen actor con la categoría de estrella, por lo que ha recibido un insulto barriobajero.

¿Qué tal actor es Trump?

Malo, muy malo.

Buñuel decía que los actores son tontos, porque hacen lo que se les ordena.

Puede que eso fuera cierto en los tiempos de Buñuel, pero esa frase me parece una boutade del director, cuando se repasa la nómina de actores con los que trabajó en todas sus etapas. Gérard Philipe, Catherine Deneuve, Fernando Rey o Ángela Molina.

Supongamos que tenemos un actor fuerte en taquilla, pero poco dotado artísticamente.

Prefiero un actor muy dotado artísticamente y que en taquilla sea normal. En todo caso, se le puede encontrar un papel en el que se acople y donde aprenda cada vez más.

¿Es cruel elegir a unos y descartar a otros?

Es tomar decisiones, nada más. Una persona elige constantemente, desde que abre los ojos por la mañana.

Judíos y palestinos, irlandeses e ingleses, catalanes y españoles.

Va así, pero lo de Palestina es mucho más grave. En los otros conflictos ha habido procesos cruentos, pero esto es un capítulo aparte. Creo en los dos estados, en que la gente tomará partido ante la destrucción que se ha llevado a cabo.

¿Alrededor de esto gira ‘Todos pájaros’?

Con la ventaja de que la obra analiza el fenómeno a partir del núcleo familiar. No es panfletaria, ni agitprop.

Dirigir a la propia esposa (Vicky Peña) es una invitación a Freud.

No, no, no, no. Los dos sabemos muy bien qué lugar ocupamos. Tenemos nuestras discusiones, con la ventaja de que se trata de una actriz excelente de enormes recursos. Siempre acabamos entendiéndonos, pero sin concesiones.

¿Emplea usted la palabra genocidio, con ‘g’ de Gaza?

Hablo de «genocidio», como individuo o ciudadano. Israel está haciendo con Palestina lo mismo que sufrieron los judíos. Lo que ha llevado a cabo no tiene nombre, es abominable, aunque se tome en consideración el terrorismo sufrido.

‘Todos pájaros’ dura más de tres horas, en estos tiempos abreviados.

Tres horas y cuarto con el descanso, porque Mouawad es un hombre que escribe obras largas, pero ¿qué son tres horas comparadas con la eternidad?

Tengo reparos a los montajes con vídeo.

El vídeo no es de ahora, Piscator y Brecht ya utilizaban imágenes en los años veinte. En Todos pájaros solo se emplea para el desarrollo de la obra, ya lo verá usted.

Su tío Mario Cabré enamoró a Ava Gardner.

Eso dicen, forma parte de la historia popular de los años cincuenta, pero era un hombre muy discreto que se lo guardaba. Era el hermano mayor de mi madre y lo traté mucho, una persona culta y cercana que ejerció una gran influencia sobre mí.

Marsillach, Pasqual, Mario Gas... ¿me dejo a alguien?

Se deja a mucha gente. Siento gran admiración por Adolfo Marsillach, pero en su generación también sobresalen Alonso o Narros. Lluís Pasqual es de la mía, pero nunca se está solo en el mundo.