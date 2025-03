Pep Álvarez, el cantante de Anegats, entra en el grupo de Manacor Tots Sants

Si 2024 estuvo marcado, en lo musical, por el adiós de Anegats, este 2025 va camino de ser el año de Tots Sants. El histórico grupo de Manacor, que brilló con luz propia en los agitados años 90, cuando media Mallorca se movía entre el grunge y el denominado rock català, anunciaba hace unos días en redes sociales un fichaje de altura: «Ya es oficial. Sir Pep Álvarez se suma al equipo al frente de las voces y os anunciamos que seguimos en ruta con fuerza y mucho amor».

Un idilio que viene de lejos

El idilio entre el hasta ahora cantante de Anegats y Tots Sants viene de lejos. «Soy fan de Tots Sants desde que iba al instituto», confiesa Álvarez, que ha sido acogido por su nueva banda con cariño y respeto. El enlace final empezó a fraguarse el año pasado, cuando los manacorins volvieron a subirse a un escenario con tres cantantes al frente: Mateu Vidal, Sara Gil e Ilde Muñoz. «Fue un formato provisional, pero nosotros queríamos recuperar el formato de toda la vida, dos guitarras, bajo, batería y cantante, y ahí fue cuando entró Pep», relata Jaume Estelrich, uno de los guitarristas más talentosos que ha dado la isla en los últimos años.

«Ensayábamos en Can Sant, unos locales que hay en Manacor, muy concurridos y bien montados. No sé qué bolo preparábamos con Anegats y nos encontramos allí. Me propusieron tocar en el Pollença Rock, una canción, con ellos, y a partir de ahí todo empezó a fluir. Al final canté dos temas, Ca de Bou y Ja m’ho temia. Meses después, Jaume me envió un wasap y me propuso ser la voz de Tots Sants, la única voz. Me sentí muy a gusto desde el principio», recuerda Álvarez.

El cantante afirma que aunque los integrantes de Tots Sants son un poco mayores que él «empleamos los mismos códigos. Siempre me he sentido con ellos como si fuera amigos de toda la vida. Cuando ellos me propusieron cantar, a mí enseguida me encajó porque ya sabía que había una conexión. Además empezamos desde una admiración mutua, yo les admiraba desde siempre y algunos de ellos vinieron al último concierto de Anegats que dimos en el Palma Arena. Ese respeto fue un buen punto de partida», subraya.

Xavier Ramis, siempre en el recuerdo

Tots Sants, grupo que además de Estelrich está integrado por Àlex Vadell al bajo y Marcos Gil a la batería, perdió a su primer y recordado cantante, Xavier Ramis, en agosto de 2011. Aquello truncó los planes del grupo pero la banda finalmente se repuso. «En el año 2014 le escribí una canción a Xavier, y se la pasé a ellos, y eso también les llegó, y descubrieron que dentro de mí había esa admiración. Todo ha sido muy rodado, bonito y natural», asiente Álvarez.

Los Anegats siempre «flipamos» con Tots Sants. «Queríamos ser como ellos. En nuestra adolescencia había mucha efervescencia en Manacor. Eran los inicios del grunge, de los primeros Metallica y Pearl Jam. Y nosotros nos dijimos: molaría también tener una banda. Una banda que al final acabó siendo Anegats. La inspiración fueron ellos, los Tots Sants y toda la escena local de aquellos años 90».

Jaume Estelrich y Pep Álvarez, en la palmesana calle Blanquerna / Guillem Bosch

Unos marcianos en acción

«Con sus conciertos alucinaba. Para mí eran como unos marcianos que habían aterrizado en la Tierra. Me acuerdo especialmente de uno de los conciertos, en el Aiguarràs, un antro de Porto Cristo lleno de humedad, en un sótano. Hoy en día no tendría permiso ni para guardar muebles. En el escenario estaban como en trance, sobre todo Àlex Vadell, con el cuello pa’ arriba y pa’ abajo. Yo tenía 15 años y para mí era unos héroes muy divertidos. Lo que más me gustaba era su contundencia y sus pocos complejos. Ellos cantaban lo que sentían, tocaban como querían y actuaban de un modo muy natural, y a mí eso me encantaba e incluso me inspiró. Yo decía: este tío canta en mallorquín cosas que yo entiendo, expresiones de toda la vida, no olvidemos que era la época en la que estaba de moda el rock català, y ellos reivindicaban un poco esa parte más tribal. Marcos rompe la batería, Àlex entra en trance con el bajo y Jaume es un virtuoso de la guitarra», afirma, rotundo, el fichaje del año.

Los renovados Tots Sants ya están manos a la obra. Ya tienen reservas hechas para algunos conciertos pero lo que ahora es prioritario es preparar a la fiera. «Hay ideas para material nuevo pero vamos por prioridades. Ahora lo principal es ensayar bien el repertorio (tenemos entre 40 y 50 canciones, de las que haremos una selección) y montar un espectáculo que esté chulo para este verano. Paralelamente trabajamos alguna canción nueva pero no tenemos ni idea si se materializará en un disco. Las ganas de grabar sí que las tenemos», asegura Estelrich.

«Completamente de acuerdo, ahora que preparar el repertorio y ensamblar las piezas. Trato de coger confianza en las letras, de momento tengo las chuletillas ahí pero cada vez las miro menos», comenta entre risas un ilusionado Pep Álvarez.