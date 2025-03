Òpera per a una bona causa

L’òpera Nabucco de Verdi conté fragments corals molt interessants, més enllà del famós Va pensiero, com per exemple Gli arredi festivi, una aportació gens menor. Doncs, amb aquest moment musical començarà el concert que avui capvespre i a l’església de Santa Creu de Palma (20h), oferirà el Cor del Festival Cap Rocat, que dirigeix Joan Company, a benefici d’ELA i en el qual també participarà el pianista Jesús López.

Per a Company, fer un concert més enllà de l’espai pel qual fou concebut el cor (el festival musical de l’hotel Cap Rocat) «dóna valor afegit a la formació, ara bé, sense sortir de la temàtica habitual, la música escrita per a l’òpera». I afegeix: «Vaig pensar que fer un repertori sobre la influència de la música religiosa dins el món de l’òpera i concebut dins un espai religiós era molt adequat pel lloc (Santa Creu) i per l’època (poc abans de Setmana Santa)» . La raó és que, a més de l’esmentat cor verdià, en el programa també apareixen títols com Ah!... je voudrais prier! de l’òpera Manon de Massenet, Pace mio Dio de La forza del destino o l’escena final de Suor Angelica de Puccini.

A més del cor, en alguns moments puntuals també intervindran solistes vocals com Cristina van Roy, Inma Hidalgo, Maia Planas o Gerónimo Seib.

