La arquitecta Núria Moliner: "Hay que evitar que la vivienda pública acabe en manos del mercado privado"

¿Durmió bien en el Taller Sert, en la Fundació Miró de Palma?

Dormí ilusionada, inspirada y sobre todo muy conectada con el lugar, siendo muy consciente de la suerte que tenía de pasar 24 horas en esta joya arquitectónica. Estaba en un espacio que no era el mío y que no había sido pensado para dormir en él, y precisamente me gustó esa disociación, sentirme un poco fuera de lugar. Eso formaba parte del experimento que quería hacer con Deu cases, deu nits.

Es el único de los diez lugares donde estuvo que no es una casa.

Sí, es una excepción. También me interesaba reflexionar sobre qué es lo que provoca que un espacio sea doméstico. Joan Miró pasó allí tantas horas y con tal intensidad que, de algún modo, su manera de ver el mundo y el arte estaba ahí presente, embebida en las paredes. En general, mi experiencia para el libro fue similar a realizar pequeñas residencias artísticas, es decir, que vivir los espacios me inspirase para escribir. En el caso del Taller Sert fue más intenso aún porque la gente de la Fundació me recomendó música y poesía que escuchaba y leía Miró en su proceso iniciático antes de crear sus obras, e hice lo mismo.

El espíritu de Miró finalmente no se le apareció, pero ¿percibió algo inverosímil, como le dijeron los trabajadores?

Es una anécdota que representa muy bien el esfuerzo titánico que han hecho para preservar el taller tal y como estaba originariamente, con las obras, objetos, postales, la bata azul manchada de pintura, en definitiva, su universo. Es precioso que un espacio que está museizado se haya conservado con la misma atmósfera. Traslada al visitante a otro tiempo y realidad, y parece que Joan Miró está a punto de volver.

Si hubiera sido así, le hubiese preguntado por Pilar Juncosa.

Ella siempre me ha interesado mucho. Pienso que muy poca gente es consciente de hasta qué punto marcó la vida y la carrera de Miró. Fue su mecenas, le dio su apoyo en todos los sentidos y posibilitó que Miró tuviese las circunstancias más adecuadas para poder dedicarse a la creación artística sin que hubiese ningún condicionante negativo. Creo que él tuvo mucha suerte con Pilar y la supo aprovechar. Quizá estaría bien saber más de ella y en especial ser conscientes de su gran importancia.

Describe el Taller Sert como «ojos y pulmones». ¿Son básicos en cualquier espacio?

Sí. De hecho, me gusta pensar que si la ropa es la segunda piel, la arquitectura es la tercera. De algún modo, está mediando entre nuestro cuerpo y el entorno, entre interior y exterior. La buena arquitectura se parece a un organismo, debido a que permite ver el cielo, el paisaje, el horizonte, permite respirar, coger aire, recibir calor, los rayos del sol... Es aquella que entiende el entorno, sabe integrarse en él y aprovecha al máximo estas condiciones que le ofrece el exterior. Josep Lluís Sert, con sus decisiones aparentemente sencillas, lo hizo. Creó lucernarios para que la iluminación del taller fuese indirecta y poder pintar de forma adecuada, aunque además ideó distintas aberturas para tener juegos visuales, de luces y de aire. Todos los detalles estaban muy bien pensados. Este maravilloso espacio tiene muchos ojos y pulmones.

Una sala del Taller Sert fotografiada por la arquitecta / Núria Moliner

También realiza una crítica a la construcción desbocada que ha sufrido el entorno de la Fundació. Y sigue ocurriendo. ¿A qué se debe?

Creo que en muchos casos se ha descuidado la ética deontológica, no solo en la arquitectura, sino por parte de todos los profesionales y empresas que conforman el sector de la construcción, sin hablar de las normativas urbanísticas. Deberían asumir su compromiso respecto al entorno porque construir tiene una enorme cantidad de impactos y muy relevantes, no solo en sentido estético, sino a nivel cultural, social y medioambiental. Estos agentes tienen una gran responsabilidad, debido a que es peligroso edificar cualquier cosa sin pensar en sus consecuencias, más aún teniendo un horizonte incierto marcado por la emergencia climática, aunque no son conscientes o muchas veces no quieren serlo. La regulación por parte de la administración podría poner coto, aunque tendría que ser más exigente. Los estropicios que se hacen son signos de violencia hacia el entorno y quienes lo habitan.

¿Qué consecuencias provoca la falta de cultura arquitectónica?

La arquitectura nos condiciona y afecta a muchísimos niveles, más de lo que somos conscientes. Forma parte de nuestra historia, nos dice de dónde venimos y hacia dónde vamos, y en el día a día nos influye enormemente. Por eso me parece una lástima que no se transmita de este modo. Lo ideal sería que fuese una asignatura del plan de estudios en las escuelas, aunque los propios arquitectos también tenemos que hacer autocrítica. Durante muchos años, y sigue ocurriendo, se han hecho contenidos de arquitectura solo para los arquitectos, no para la población en general. Son elitistas, lo que hace un flaco favor a la hora de lograr difusión. A esto hay que sumar los arquitectos estrella, casi los únicos de los que se hablaba en los medios de comunicación. Sus proyectos no estaban vinculados a las necesidades reales de la gente, sino que eran desorbitados para ellos, por lo que se daba a entender a la sociedad que la arquitectura era algo solo para unos pocos o como fuegos artificiales. De ahí surge ese distanciamiento y falta de cultura arquitectónica, tan necesaria.

Sus programas de televisión y su labor divulgadora en las redes contribuyen de forma sencilla a paliar esta carencia.

Cada vez hay más gente que lo hace y me alegro mucho porque es muy importante hablar para todos los públicos. Me reconforta ver que sí hay interés, ya que a todos nos gusta saber cómo están hechas nuestras casas, cómo podríamos mejorarlas, cómo replantear las ciudades en las que vivimos. Esto es cultura, patrimonio y, sobre todo, nuestra calidad de vida.

Ahora se habla en especial de la falta de vivienda y los elevadísimos precios. ¿Cuál es la solución?

No hay una sola. Es tan grave la situación que debería solventarse de diversas formas. Por una parte, y la más importante, construyendo muchísima más vivienda pública para ponernos al nivel de los países que son un referente en Europa. Al mismo tiempo, hay que evitar que la vivienda pública existente acabe en manos del mercado privado. Eso ocurre cuando la propiedad pública caduca, algo que se incrementará en los próximos años y supone una pérdida de dinero público bestial. Además, como señala el artículo 47 de la Constitución, se debe regular el derecho al acceso a la vivienda si el mercado libre no lo permite, tal como está ocurriendo. Por último, habría que promover iniciativas que se alejan del mercado especulativo, como las viviendas cooperativas en cesión de uso. En Copenhague, por ejemplo, representan un tercio de todo el parque edificado.

¿Qué ejemplos arquitectónicos de las islas sigue con atención?

Yo destacaría lo que ha hecho el Ibavi en los últimos años, donde la innovación, la sostenibilidad y el valor de lo vernacular han sido la punta de lanza de una arquitectura al servicio de la vivienda pública. Espero que siga en la misma línea porque es un ejemplo a seguir.

